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AnTuTu опубликовали мировой рейтинг самых мощных Android-смартфонов

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Разработки AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных смартфонов под управлением Android.

В этот раз рейтинг состоит из моделей доступных на глобальном рынке, и за счет этого он отличается от ТОП-10 аппаратов, предлагаемых на китайском рынке.

Возглавил свежий рейтинг iQOO 7, созданный на базе процессора Snapdragon 888, он набрал 820 936 баллов.

Стоит отметить, все устройства, которые попали в ТОП-10 самых мощных аппаратов июля созданы на базе чипа Snapdragon 888.

Второе место с показателем 816 887 балов досталось Realme GT, за ним следует Asus ROG Phone 5 с 807 388 баллами.

Замыкает первую «пятерку» OnePlus 9 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra, у них показатели производительности составили 798 549 и 792 702 баллов соответственно.

Во второй пятерке расположились Xiaomi Mi 11, Sony Xperia 1 III 5G, Xiaomi Mi 11i, Redmi K40 Pro и Galaxy S21 Ultra 5G.

AnTuTu
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