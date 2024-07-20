Xiaomi Smart Band 9 получил улучшенные характеристики и прочный корпус

Компания Xiaomi провела презентацию в Китае 19 июля, где представила свои новые складные смартфоны, а еще показала фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 и концепт будущего спортивного автомобиля.

Дизайн устройства остался узнаваемым, но корпус теперь выполнен из прочных материалов, таких как металл и керамика, вместо пластика, используемого ранее. Кроме того, доступны несколько цветовых вариантов корпуса: розовый, голубой, серебряный и черный.

У Xiaomi Smart Band 9 появился более яркий экран с максимальной яркостью до 1200 нит, в то время как предыдущая модель имела только 600 нит. Размеры остались прежними, с 1,62-дюймовым OLED-экраном и частотой обновления 60 Гц.

Автономность увеличилась с 16 до 21 дня благодаря встроенной батарее емкостью 233 мАч. Этот фитнес-браслет подходит для спортсменов и всех, кто следит за своим здоровьем.

Он поддерживает более 150 режимов тренировок и имеет защиту от воды до 5 атмосфер. Встроенные датчики позволяют отслеживать пульс, подсчитывать шаги и анализировать сон с более высокой точностью, улучшенной на 7,9%, по словам производителя.

Xiaomi Smart Band 9 подключается к смартфону через Bluetooth 5.4. Благодаря различным чехлам и цепочкам его можно носить как на руке, так и на шее.

В настоящее время устройство доступно только в Китае, но в будущем оно может появиться на популярных онлайн-платформах. Цена зависит от модели и ее характеристик.

Обычная металлическая версия фитнес-браслета стоит 249 юаней (около 3000 рублей), версия с NFC — 299 юаней (почти 3600 рублей), а модель с керамическим корпусом — 349 юаней (4200 рублей).