Представлен мощный Android-смартфон Redmi K70 Ultra за 31 600 рублей

Бренд Redmi представил свой новый флагманский смартфон, Redmi K70 Ultra, который может стать одним из самых мощных устройств на платформе Android, при том, что его стоимость составляет менее 32 тыс. рублей.

Redmi K70 Ultra обладает плоским OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и обновлением 120 Гц. Производитель также уделил внимание заботе о глазах пользователей, включив высокую частоту ШИМ на уровне 3840 Гц, что снижает нагрузку на глаза и делает использование устройства комфортным.

Смартфон работает на мощном процессоре MediaTek Dimensity 9300+, который устанавливает рекорды производительности в тесте AnTuTu, набирая почти 2,4 миллиона баллов.

Для оптимального охлаждения процессора и поддержания стабильной производительности Redmi K70 Ultra использует специальную испарительную камеру с трехмерной конструкцией, что позволяет снизить температуру процессора на 3 градуса по сравнению с предыдущей моделью.

Смартфон оснащен емким аккумулятором на 5500 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 120 Вт. Это означает, что пользователи могут зарядить смартфон до 100% всего за 24 минуты.

Redmi K70 Ultra имеет основную камеру с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX906 и оптической стабилизацией изображения. Кроме того, у смартфона есть ультраширокоугольная камера на 8 мегапикселей и макро-камера на 2 мегапикселя.

Особенностью этого смартфона является его полноценная защита от пыли и воды по стандарту IP68, что позволяет погружаться на глубину до 2 метров.

Кроме стандартной версии, была представлена специальная версия Redmi K70 Ultra Lamborghini Edition, доступная в оранжевом и зеленом цветах. Она будет выпущена ограниченным тиражом и не отличается от базовой модели по техническим характеристикам.

Стоимость Redmi K70 Ultra начинается от 359 долларов за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а это 31 600 рублей.

Вариант с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти стоит 399 долларов (35 100 рублей), а модификация с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти доступна за 440 долларов (38 700 рублей).

Самая мощная версия с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти стоит 495 долларов (43 600 рублей). Специальная версия Redmi K70 Ultra Lamborghini Edition с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти будет стоить 550 долларов (48 400 рублей).