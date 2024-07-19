Первая «раскладушка» Xiaomi MIX Flip представлена официально

Xiaomi представила свой первый гибкий смартфон под названием Xiaomi MIX Flip. Этот смартфон стал первым в своем роде у Xiaomi и одним из немногих гибких смартфонов Flip-формата из Китая. Он был представлен в Китае в рамках мероприятия, которое компания проводит 19 июля.

Xiaomi MIX Flip не единственная новинка компании, которая сегодня дебютирует.

Xiaomi MIX Flip имеет два экрана: основной и дополнительный. Дополнительный экран окружает двойной круглый блок камер и позволяет не только просматривать уведомления, циферблаты и различные виджеты, но и листать ленту соцсетей, запускать приложения с рабочего стола и выполнять привычные задачи на большом экране.

Уникальностью Xiaomi MIX Flip является наличие двух разговорных динамиков, позволяющих отвечать на звонки, не раскладывая смартфон.

Xiaomi MIX Flip оснащен основной камерой с 50-мегапиксельным сенсором и светосилой f/1.7, а также телеобъективной камерой, которая предоставляет 2-кратное оптическое приближение для съемки портретов и удаленных объектов.

Основной экран смартфона имеет размер 6,86 дюйма с OLED-технологией и разрешением 1,5K, а дополнительный экран размером 4 дюйма также оснащен OLED-панелью с FullHD-разрешением.

Xiaomi MIX Flip работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и предлагает до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. Батарея смартфона имеет емкость 4780 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Кроме того, смартфон оснащен улучшенным шарниром Xiaomi Dragon Bone Hinge 2.0, который обеспечивает минимальный зазор между половинками дисплея в сложенном состоянии. Еще заявлено, что шарнир выдержит полмиллиона складываний и раскладываний.

Xiaomi MIX Flip поддерживает связь 5G и оснащен разъемом Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC-модулем и стереодинамиками. Корпус смартфона выполнен из стали и имеет защиту от воды по стандарту IPX8. Операционная система смартфона — HyperOS на базе Android 14. Xiaomi MIX Flip доступен в черном, белом и фиолетовом цветах.

На мероприятии компания объявила и о ценах, которые будут варьироваться от 5 999 до 7 299 юаней. В продаже будет три версии 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16ГБ/1Тб памяти. В российских рублях стоимость составит от 72,2 до 87,9 тыс. рублей.