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Первая «раскладушка» Xiaomi MIX Flip представлена официально

Автор На чтение 2 мин Просмотров 81 Опубликовано

Xiaomi представила свой первый гибкий смартфон под названием Xiaomi MIX Flip. Этот смартфон стал первым в своем роде у Xiaomi и одним из немногих гибких смартфонов Flip-формата из Китая. Он был представлен в Китае в рамках мероприятия, которое компания проводит 19 июля.

 

Первая «раскладушка» Xiaomi MIX Flip представлена официально

Xiaomi MIX Flip не единственная новинка компании, которая сегодня дебютирует.

Xiaomi MIX Flip имеет два экрана: основной и дополнительный. Дополнительный экран окружает двойной круглый блок камер и позволяет не только просматривать уведомления, циферблаты и различные виджеты, но и листать ленту соцсетей, запускать приложения с рабочего стола и выполнять привычные задачи на большом экране.

Уникальностью Xiaomi MIX Flip является наличие двух разговорных динамиков, позволяющих отвечать на звонки, не раскладывая смартфон.

Первая «раскладушка» Xiaomi MIX Flip представлена официально

Xiaomi MIX Flip оснащен основной камерой с 50-мегапиксельным сенсором и светосилой f/1.7, а также телеобъективной камерой, которая предоставляет 2-кратное оптическое приближение для съемки портретов и удаленных объектов.

Основной экран смартфона имеет размер 6,86 дюйма с OLED-технологией и разрешением 1,5K, а дополнительный экран размером 4 дюйма также оснащен OLED-панелью с FullHD-разрешением.

Xiaomi MIX Flip работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и предлагает до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. Батарея смартфона имеет емкость 4780 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Первая «раскладушка» Xiaomi MIX Flip представлена официально

Кроме того, смартфон оснащен улучшенным шарниром Xiaomi Dragon Bone Hinge 2.0, который обеспечивает минимальный зазор между половинками дисплея в сложенном состоянии. Еще заявлено, что шарнир выдержит полмиллиона складываний и раскладываний.

Xiaomi MIX Flip поддерживает связь 5G и оснащен разъемом Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC-модулем и стереодинамиками. Корпус смартфона выполнен из стали и имеет защиту от воды по стандарту IPX8. Операционная система смартфона — HyperOS на базе Android 14. Xiaomi MIX Flip доступен в черном, белом и фиолетовом цветах.

Первая «раскладушка» Xiaomi MIX Flip представлена официально

На мероприятии компания объявила и о ценах, которые будут варьироваться от 5 999 до 7 299 юаней. В продаже будет три версии 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16ГБ/1Тб памяти. В российских рублях стоимость составит от 72,2 до 87,9 тыс. рублей.

 

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Первая «раскладушка» Xiaomi MIX Flip представлена официально Первая «раскладушка» Xiaomi MIX Flip представлена официально

 

Первая «раскладушка» Xiaomi MIX Flip представлена официально

 

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