Xiaomi показала концепт своего первого спортивного электрокара SU7 Ultra

Компания Xiaomi представила прототип своего нового электрического спортивного автомобиля SU7 Ultra на мероприятии в Китае.

Этот автомобиль оснащен мощным двигателем HyperEngine V8s, который разработала сама Xiaomi. Он имеет мощность 578 лошадиных сил и может производить большую силу вращения — 635 Ньютона-метров. В автомобиле установлено три таких двигателя, общая мощность которых составляет 1548 лошадиных сил.

SU7 Ultra от Xiaomi обладает впечатляющими показателями скорости. Он может разгоняться с 0 до 100 километров в час всего за 1,97 секунды и достигать скорости 300 километров в час всего за 15 секунд. Максимальная скорость этого автомобиля составляет 350 километров в час. Он также имеет очень короткий тормозной путь — всего 25 метров для полной остановки с 100 километров в час.

Автомобиль оснащен легким корпусом, изготовленным из углеродного волокна, поэтому его вес составляет менее 1900 килограммов. Он также имеет большой спойлер из углеродного волокна, который помогает улучшить аэродинамику автомобиля.

Габариты SU7 Ultra составляют 5260 × 2064 × 1406 миллиметров, а колесная база равна 3000 миллиметрам. Этот автомобиль выглядит широким и длинным, но его колесная база такая же, как у стандартной модели SU7.

Xiaomi планирует установить новый рекорд на знаменитой трассе Нюрбургринг Нордшляйфе для четырехдверных электрических седанов. В будущем они протестируют SU7 Ultra на этой трассе, в надежде побить текущий рекорд, который установил Porsche Taycan Turbo GT, проехавший круг за 7 минут и 7,55 секунды.