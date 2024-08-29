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Xiaomi прекращает поддержку восьми своих устройств

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Xiaomi обновила список устройств, которые больше не будут получать обновления прошивки, включая патчи безопасности для MIUI и Android.

Xiaomi прекращает поддержку восьми своих устройств

В новый реестр попали смартфоны и планшеты, выпущенные два-три года назад.

Среди устаревших устройств оказались:

Xiaomi MIX 4
Xiaomi Pad 5 Pro 5G
Xiaomi Pad 5 Pro
Poco F3 GT
Poco F3
Redmi K40
Redmi Note 8 (2021)
Redmi Note 10 5G

Это означает, что пользователи этих моделей не будут получать новые функции или улучшения, а также критические обновления безопасности, что может поставить под угрозу защиту устройств от новых угроз.

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