Xiaomi прекращает поддержку восьми своих устройств

Xiaomi обновила список устройств, которые больше не будут получать обновления прошивки, включая патчи безопасности для MIUI и Android.

В новый реестр попали смартфоны и планшеты, выпущенные два-три года назад.

Среди устаревших устройств оказались:

Xiaomi MIX 4

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Pad 5 Pro

Poco F3 GT

Poco F3

Redmi K40

Redmi Note 8 (2021)

Redmi Note 10 5G

Это означает, что пользователи этих моделей не будут получать новые функции или улучшения, а также критические обновления безопасности, что может поставить под угрозу защиту устройств от новых угроз.