Более 20 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco обновится до ОС Android 15

В компании Xiaomi готовят обновления для устройств до новой версии мобильной операционной системы. А сети уже появился список устройств, которые точно получат эту мобильную систему.

Ресурс Xiaomitime обнародовал список смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат последнее большое обновление — Android 15. Однако согласно политике компании, эти модели уже не будут обновлены до Android 16.

Несмотря на то, что Android 15 станет последним значительным обновлением для этих моделей, пользователи могут рассчитывать на продолжение получения обновлений безопасности и обновлений самой прошивки MIUI в течение определенного времени.

Это обновление принесет новые функции и улучшения, однако пользователям стоит учитывать, что после Android 15 поддержка этих моделей будет ограничена.

В списке устройств Xiaomi, которые обновятся до Android 15 значатся модели Xiaomi 12, 12S, 12 Pro, 12 Ultra, MIX FOLD 2, 12 Lite, 12T, 12T Pro и Civi 1S.

Среди устройств брендов Redmi и Poco значатся Redmi K50, K50 Pro, K50 Gaming, Note 12, Note 12 Pro, Note 12 Pro+, Note 12 Pro Speed Edition, Redmi 12 и Redmi 12 5G, а также Poco F4 GT, Poco X5 и Poco X5 Pro.