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В РФ начались продажи планшета Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 по цене от 14 тыс. рублей

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В РФ начались официальные продажи новых планшетов от Xiaomi, включая модели Redmi Pad SE 8.7 и Redmi Pad SE 8.7 4G. Об этом со ссылкой на «М.Видео-Эльдорадо» написала «Газета.ру.».

В РФ начались продажи планшета Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 по цене от 14 тыс. рублей

Планшеты имеют 8,7-дюймовый экран с яркостью до 600 нит и контрастностью 1500:1, а также поддерживают 10-битную цветопередачу и частоту обновления до 90 Гц. Для улучшенного звучания предусмотрены двойные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.

Обе модели работают на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G85 и оборудованы аккумулятором на 6650 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт, что обеспечивает длительное время работы.

Redmi Pad SE 8.7 доступен без SIM-слота, тогда как версия 4G поддерживает его. Оба планшета предлагаются в трех цветах: сером, зеленом и синем, а также с двумя вариантами памяти: 4 ГБ + 64 ГБ и 4 ГБ + 128 ГБ. Цены начинаются от 14 000 рублей и могут достигать 19 000 рублей.

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