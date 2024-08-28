Xiaomi в 2025 году намерена выпустить конкурента Snapdragon 8 Gen 1

Инсайдер Йогеш Брар сообщил, что в 2025 году компания Xiaomi планирует представить свои мобильные процессоры. Хотя новинка не будет флагманским чипом, она сможет конкурировать с Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm.

Процессор будет разработан с использованием технологии N4P от TSMC и ожидается, что его производительность будет на уровне Snapdragon 8 Gen 1, который занимает 18-е место в рейтинге AnTuTu.

Предполагается, что новый процессор будет использоваться во всех смартфонах и планшетах Xiaomi, что позволит сэкономить на закупке комплектующих.

В настоящее время компания использует чипы от Qualcomm и MediaTek. Если разработка будет успешной, это может открыть новые возможности для Xiaomi, включая создание более продвинутых флагманских устройств.