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Xiaomi показала серию Redmi 9 для европейского рынка

16.07.2020 09:32

Xiaomi провела большую презентацию, на которой показали европейскую версию фитнес-браслета Mi Band 5, а также бюджетную серию смартфонов — Redmi 9.
Самая доступная линейка теперь состоит из трех моделей — Redmi 9, Redmi 9 и Redmi 9C. Эти аппараты отличаются процессором, разрешением экрана, памятью и количеством камер в основном блоке, размещенном на тыльной стороне.

Xiaomi показала серию Redmi 9 для европейского рынка

В независимости от модели в устройстве будет установлен 6,53-дюймовый экран, но в Redmi 9 его разрешение составляет Full HD+, а вот в двух остальных смартфонах пикселей значительно меньше — HD+.

В Redmi 9, Redmi 9А и Redmi 9C установили процессоры MediaTek Helio G80, MediaTek Helio G35 и MediaTek Helio G25 соответственно.

В целом технически серия Redmi 9 для Европы не отличается от китайской версии. Смартфоны будут доступны  минимум с 2 ГБ оперативной памяти и от 32 ГБ постоянной памяти.

Redmi 9 в ЕС будет предлагаться по цене от 149 евро, Redmi 9C можно будет купить от 119 евро, а самый простой — Redmi 9A оценивается в 99 евро.

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