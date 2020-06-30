Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C

Меню
Поиск

USD/RUB: 69.95 EUR/RUB: 78.68 BTC/USD: 8756.9

30 июля : вторник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C

30.06.2020 20:33

Китайская компания 30 июня провела презентацию новых моделей смартфонов, которые стали самыми доступными моделями в линейке Redmi. Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C. Они будут представлены на рынке по цене 84 и 100 долларов соответственно.

В основе новых устройств располагается платформа MediaTek Helio G35 и Helio G25 для Redmi 9A и Redmi 9C.

Обе модели имеют 6,53-дюймвый экран IPS, по 2 ГБ оперативной памяти и по 32 ГБ встроенной. Отличаются новинки емкими аккумуляторами на 5 000 мАч.

Что касается камер, то основная камера в Redmi 9A получила модуль на 14 Мп, а вот модель Redmi 9C оснащена уже тройной камерой с датчиками на 13, 5 и 2 Мп.

Сканер отпечатков пальцев в смартфонах расположили на задней панели. Еще в оснащении аппаратов есть обычный разъем для наушников, ИК-порт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS и USB-C.

Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C

Просмотры:

Метки: , ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги