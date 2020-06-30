Китайская компания 30 июня провела презентацию новых моделей смартфонов, которые стали самыми доступными моделями в линейке Redmi.

Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C. Они будут представлены на рынке по цене 84 и 100 долларов соответственно.

В основе новых устройств располагается платформа MediaTek Helio G35 и Helio G25 для Redmi 9A и Redmi 9C.

Обе модели имеют 6,53-дюймвый экран IPS, по 2 ГБ оперативной памяти и по 32 ГБ встроенной. Отличаются новинки емкими аккумуляторами на 5 000 мАч.

Что касается камер, то основная камера в Redmi 9A получила модуль на 14 Мп, а вот модель Redmi 9C оснащена уже тройной камерой с датчиками на 13, 5 и 2 Мп.

Сканер отпечатков пальцев в смартфонах расположили на задней панели. Еще в оснащении аппаратов есть обычный разъем для наушников, ИК-порт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS и USB-C.