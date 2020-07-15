Xiaomi представила глобальную версию браслета Xiaomi Mi Band 5

Xiaomi сегодня во второй половине дня представила международную версию своего нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5.

Это устройство в отличие от предыдущей генерации отличается более точными датчиками и увеличенным экраном. При этом в браслете нет NFC, как в китайской версии Mi Band 5.

На презентации была озвучена европейская стоимость фитнес-браслета. Так, на старте продаж по акции его будут предлагать за 34,99 евро, а затем стоимость вырастет до 39,99 евро.

В Китае Mi Band 5 без модуля NFC стоит 27 долларов, а с датчиком для бесконтактной оплаты браслет оценивается в 32 доллара.

Напомним, в самом продаваемом мире фитнес-браслете установлен 1,1-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 126 х 294 пикселей, улучшенный датчик измерения пульса и магнитная зарядка, благодаря которой теперь капсулы не нужно извлекать из браслета.