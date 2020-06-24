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Xiaomi представила китайскую версию смартфона Redmi 9

24.06.2020 20:23

Европейский вариант нового смартфона был представлен раньше, а вот китайская версия была представлена только 24 июня и уже стала доступна для заказа. Xiaomi представила китайскую версию смартфона Redmi 9
Китайский вариант модели немного отличается от европейской версии. В частности, в первой предлагают больше объема памяти и новые цветовые решения.

Так, Redmi 9 представлен в Китае в версии 4/64 ГБ за 113 долларов, 4/128 ГБ – за 141 долларов и 6/128 ГБ – за 169 долларов.

Более подробно о новом смартфоне «Астера» писала ранее. Стоит отметить, что в Европе новинка оказалась очень востребованной, так как первые партии были распроданы в первый день.

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