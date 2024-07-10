В сети появились ключевые характеристики и цены флагманов Xiaomi 15 и 15 Pro

В интернете появились подробности о будущих смартфонах Xiaomi 15 и 15 Pro, которые распространили в китайской социальной сети.

Презентация новых флагманов китайской компании состоится только в середине осени, но уже сейчас есть ключевые характеристики моделей, но стоит учесть, что это все-таки еще не официальная информация.

Согласно последним данным, Xiaomi 15 Pro будет оснащен 6,73-дюймовым экраном FHD с частотой обновления 120 Гц. Xiaomi 15 будет оснащен меньшим экраном — 6,36 дюйма FHD с той же частотой обновления 120 Гц.

Обе модели будут доступны с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а также с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Оба смартфона будут иметь степень защиты IP68 от воды и пыли, хотя недавно сообщалось, что степень защиты моделей будет по более высокому стандарту.

Xiaomi 15 Pro получит более мощную батарею емкостью 5400 мАч и поддержку очень быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью до 80 Вт.

Стандартная модель Xiaomi 15 получит аккумулятор емкостью 4900 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Еще сообщается о наличии в Xiaomi 15 Pro технологии сканирования отпечатков пальцев на экране с помощью ультразвука. Также в этой модели будет перископический зум-объектив с датчиком OmniVision OV50K.

Инсайдеры также сообщают и предполагаемые цены. Например, базовая модель будет оценена в 630 долларов, тогда как про-версия получит ценник 730 долларов.