Главная » Новости

Флагманы Xiaomi 15 получат новейший процессор от Qualcomm

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Xiaomi готовится порадовать своих поклонников новыми флагманами линейки Xiaomi 15.

Инсайдер с ником Smart/Wisdom Pikachu опубликовал в социальной сети Weibo некоторые интересные детали о предстоящих устройствах.

Одной из главных особенностей Xiaomi 15 станет использование процессора Snapdragon 8 Gen 4, что может сделать Xiaomi первой компанией, устанавливающей этот передовой мобильный чип от Qualcomm в свои устройства.

Базовая версия Xiaomi 15 будет оснащена плоским AMOLED-экраном диагональю 6,36 дюйма и разрешением 2670×1200 пикселей (1,5K).

Этот экран будет обладать пиковой яркостью 1400 нит и поддерживать частоту обновления до 120 Гц. В то же время, Pro-версия будет иметь экран с большей диагональю и разрешением 2K.

Важно отметить, что компания Xiaomi планирует снизить энергопотребление дисплея на 15-20%.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.