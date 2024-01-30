Флагманы Xiaomi 15 получат новейший процессор от Qualcomm

Xiaomi готовится порадовать своих поклонников новыми флагманами линейки Xiaomi 15.

Инсайдер с ником Smart/Wisdom Pikachu опубликовал в социальной сети Weibo некоторые интересные детали о предстоящих устройствах.

Одной из главных особенностей Xiaomi 15 станет использование процессора Snapdragon 8 Gen 4, что может сделать Xiaomi первой компанией, устанавливающей этот передовой мобильный чип от Qualcomm в свои устройства.

Базовая версия Xiaomi 15 будет оснащена плоским AMOLED-экраном диагональю 6,36 дюйма и разрешением 2670×1200 пикселей (1,5K).

Этот экран будет обладать пиковой яркостью 1400 нит и поддерживать частоту обновления до 120 Гц. В то же время, Pro-версия будет иметь экран с большей диагональю и разрешением 2K.

Важно отметить, что компания Xiaomi планирует снизить энергопотребление дисплея на 15-20%.