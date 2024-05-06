Раскрыты новые подробности о характеристиках грядущего Xiaomi 15 Pro

Xiaomi готовится выпустить свой новый флагманский смартфон под названием Xiaomi 15 Pro. Устройство будет иметь ряд улучшений и инновационных функций.

Одной из важных особенностей Xiaomi 15 Pro станет его экран. Предварительный прототип указывает на наличие микро-изгиба и разрешения 2K.

Хотя точный размер экрана не раскрыт, ожидается, что он не сильно отличится от предыдущей модели, сохраняя комфортные размеры для пользователей.

Важным аспектом дизайна будет задняя панель с квадратным модулем камеры, расположенным в верхнем левом углу.

В модуле будет установлена тройная камера, включающая 50-мегапиксельную основную камеру и 50-мегапиксельный телеобъектив periscope с возможностью макросъемки.

Более того, основная камера будет иметь большую диафрагму по сравнению с предшественником Xiaomi 14 Pro, что обещает улучшенное качество снимков.

Процессором Xiaomi 15 Pro станет флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, который ожидается на рынке в начале октября.

Сообщается, что новый чип принесет значительный рост производительности по сравнению с предыдущей версией Snapdragon 8 Gen 3.

Он будет оснащен пользовательскими процессорными ядрами Qualcomm, состоящими из двух крупных ядер и шести средних ядер, и будет изготовлен по передовой 3-нм технологической процедуре TSMC. Предполагается, что тактовая частота двух крупных ядер будет составлять впечатляющий диапазон от 3,6 до 4,0 ГГц.

Серия Xiaomi 15 обещает еще больше улучшений. Помимо нового чипа и усовершенствованного дизайна, ожидается, что устройство получит улучшенную технологию разблокировки отпечатков пальцев и расширенные возможности обработки изображений.

Базовая модель Xiaomi 15, судя по доступной информации, будет иметь плоский экран, продолжая традиции предыдущих поколений.