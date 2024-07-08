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Флагманы серии Xiaomi 15 получат защиту по стандарту IP69

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Китайская компания уже активно работает над новой флагманской линейкой смартфонов Xiaomi 15.

Флагманы серии Xiaomi 15 получат защиту по стандарту IP69

В сети появляются все новые подробности о грядущих новинках и недавно стало известно, что устройства получат улучшенный класс защиты от пыли и воды.

Если верить инсайдерам, Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro будут иметь рейтинг пыле- и водонепроницаемости IP69, что является улучшением по сравнению с рейтингом IP68 у предыдущей серии Xiaomi.

Рейтинг IP69 обеспечивает более высокую степень защиты от проникновения влаги и пыли. Это означает, что телефоны Xiaomi 15 смогут выдерживать струи воды под высоким давлением и чистку паром. Они также смогут погружаться на глубину до 1,5 метров в течение 30 минут.

Также уже известно, что Xiaomi 15 получат новейший процессор Snapdragon 8 Gen 4.

В смартфоне Xiaomi 15 Pro установят 50-мегапиксельный телеобъектив periscope с 3-кратным оптическим зумом. Основная камера также будет иметь разрешение 50 Мп и фиксированную «сверхбольшую» диафрагму для лучшей освещенности и качества снимков.

Еще сообщается о наличии аккумулятора емкостью 5400 мАч и поддержки проводной зарядки мощностью 100 Вт.

Предполагается, что модель Ultra будет выпущена в начале 2025 года, а значит октябрьский релиз будет включать две модели — Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro.

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