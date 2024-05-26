В России назвали 5 смартфонов стоимостью до 20 тысяч рублей

Список смартфонов в категории стоимостью до 20 тыс. был опубликован на портале «Палач».

Они рекомендуют рассмотреть пять вариантов бюджетных моделей, в том числе и новинки. Одним из смартфонов в списке стал Poco M6 Pro, который на рынке предлагается по цене 17 300 рублей.

Также предлагают обратить внимание на Infinix Note 40 за 18 тыс. рублей или Samsung Galaxy A25.

Кроме этого, в пятерке оказались новинки, а именно Realme 12 5G за 19 800 рублей и Tecno Camon 30, но стоимость последнего немного превышает указанную сумму в 20 тыс. рублей.

Его стоимость составляет 20 800 рублей.