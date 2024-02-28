Представлены смартфоны Tecno Camon 30 и Camon 30 5G с Dimensity 7020

Tecno представила новые смартфоны серии Camon 30 на выставке MWC 2024. Линейка включает четыре модели: Camon 30, Camon 30 5G, Camon 30 Pro 5G и Camon 30 Premier 5G.

Camon 30 оснащен процессором Dimensity 7020, который является ребрендинговой версией Dimensity 930. Устройство имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон работает на операционной системе Android 14 с пользовательским интерфейсом HiOS 14.

Смартфон Camon 30 5G оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Оба устройства оснащены аккумулятором емкостью 5000 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 70 Вт.

На передней панели установлена 50-мегапиксельная селфи-камера с автофокусом и двойной светодиодной вспышкой, позволяющей регулировать цветовую температуру.

На задней панели устройства расположена 50-мегапиксельная основная камера, а также 2-мегапиксельный датчик глубины и объектив с искусственным интеллектом.

Смартфон также оснащен встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев, двумя динамиками для стереозвука, ИК-бластером и вариантами задней панели из стекла и кожи.

Смартфон Camon 30 (4G) имеет те же характеристики, что и версия 5G, но оснащен чипсетом Helio G99. Он также поддерживает NFC, чего нет ни в одной из других моделей серии Camon 30. Информации о стоимости смартфонов пока нет.