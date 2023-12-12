Samsung выпустила два смартфона Galaxy A15 и Galaxy A25 5G

Компания Samsung анонсировала новую серию смартфонов Galaxy A, включающую модели Galaxy A15 и Galaxy A25 5G. Главной особенностью этих устройств является обещание пятилетней поддержки обновлений безопасности.

Смартфон Galaxy A15 предлагается в двух вариантах: с поддержкой сетей LTE и 5G. Отличие между ними заключается в использовании разных процессоров и сетей. Galaxy A15 основан на процессоре MediaTek Helio G99 и поддерживает 4G-сети, в то время как модель Galaxy A15 5G поддерживает работу в сетях 5G и оснащена процессором Dimensity 6100+. Galaxy A25 5G оснащен 8-ядерным процессором Exynos 1280.

Оба устройства оснащены 6,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080×2340 пикселей), частотой обновления 90 Гц и яркостью 900 нит. Этот дисплей, разработанный Samsung на основе технологии AMOLED, обеспечивает впечатляющую цветопередачу с высоким разрешением, повышенную яркость и уменьшенное отражение солнечного света, при этом потребляя меньше энергии.

Смартфоны оснащены 13-мегапиксельной фронтальной камерой и задней камерой с 50-мегапиксельным основным модулем, 5-мегапиксельным объективом и 2-мегапиксельным вспомогательным датчиком.

На данный момент эти модели доступны на рынке Вьетнама, и цены на них следующие:

Galaxy A15 LTE — от 4 990 000 донгов (примерно 18,4 тыс. рублей);

Galaxy A15 5G — 6 290 000 донгов (примерно 23,2 тыс. рублей);

Galaxy A25 5G — от 6 590 000 донгов (примерно 24,3 тыс. рублей).