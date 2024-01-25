POCO M6 Pro стал доступен для предзаказа в России

Новый POCO M6 Pro уже доступен для предзаказа в России.

Смартфон оснащен плоским AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Более того, благодаря использованию частоты ШИМ-затемнения в 1920 Гц, мерцание экрана минимизировано, снижая нагрузку на глаза пользователей. Дисплей также оснащен сканером отпечатков пальцев, а его защита осуществляется с помощью прочного стекла Gorilla Glass 5.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G99-Ultra, который может считаться начального уровня, но компенсирует это большим объемом оперативной памяти до 12 ГБ и встроенной памяти до 512 ГБ. Заряжать аккумулятор емкостью 5000 мАч можно с помощью прилагаемого адаптера мощностью 67 Вт, и полная зарядка занимает всего 44 минуты.

Основная камера с разрешением 64 Мп оснащена оптической стабилизацией, что позволяет получать четкие и стабильные фотографии и видео.

Кроме того, в смартфоне присутствует ультраширокоугольная камера на 8 Мп и отдельный модуль для макросъемки. Комплектация NFC позволяет осуществлять бесконтактные платежи и другие функции.

Сейчас и до 17 января POCO M6 Pro доступен для предзаказа в двух версиях: с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти по цене 16 990 рублей, а также с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти по цене 20 990 рублей, что соответствует официальным ценам.

Кроме того, среди первых 600 покупателей будут случайным образом выбраны 200 счастливчиков, которые получат дополнительные подарки.