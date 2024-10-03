В РФ начались продажи смартфонов Xiaomi 14T и 14T Pro

Новые смартфоны китайской компании были представлены в конце сентября, и сразу же после презентации новинки стали доступны для заказа на российском рынке.

Период предварительных заказов завершается и компании в России начинают запускать «живые» продажи устройств. Одной из первых компаний стала МТС, которая также сообщила о том, как проходили предварительные заказы новинок.

Оказалось, что спрос на новые Xiaomi 14T и 14T Pro в сравнении с предшественниками оказался выше на 40%. Чаще всего россияне выбирают базовый Xiaomi 14T, на долю которого пришлось 60% всех предварительных заказов.

Что касается цен, то смартфоны продаются по цене от 53 000 до 90 000 рублей в зависимости от модели и конфигурации. Также отмечается и интерес к раскладушке Xiaomi MIX Flip, которая оценена в 130 000 рублей.