Главная » Новости

В РФ начались продажи смартфонов Xiaomi 14T и 14T Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1.4к. Опубликовано

Новые смартфоны китайской компании были представлены в конце сентября, и сразу же после презентации новинки стали доступны для заказа на российском рынке. 

Период предварительных заказов завершается и компании в России начинают запускать «живые» продажи устройств. Одной из первых компаний стала МТС, которая также сообщила о том, как проходили предварительные заказы новинок.

Оказалось, что спрос на новые Xiaomi 14T и 14T Pro в сравнении с предшественниками оказался выше на 40%. Чаще всего россияне выбирают базовый Xiaomi 14T, на долю которого пришлось 60% всех предварительных заказов.

Что касается цен, то смартфоны продаются по цене от 53 000 до 90 000 рублей в зависимости от модели и конфигурации. Также отмечается и интерес к раскладушке Xiaomi MIX Flip, которая оценена в 130 000 рублей.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.