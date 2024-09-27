В РФ начались предзаказы на серию Xiaomi 14T и складной Xiaomi MIX Flip

О предзаказах на новинки объявила компания МТС, сообщив, что смартфоны станут доступны для покупки в следующем месяце.

В период оформлениях заявок, который продлится до 2 октября, покупателям предложат подарки.

В РФ начались предзаказы на новую серию Xiaomi 14T и складной Xiaomi MIX Flip:

Xiaomi 14T Pro:

12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти — 74 990 рублей

12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти — 79 990 рублей

12 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти — 89 990 рублей

Xiaomi 14T:

12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти — 52 990 рублей

12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти — 59 990 рублей

Что касается стоимости флип-смартфона, то она составит 129 990 рублей.

Xiaomi 14T Pro будет доступен в трех цветах: титановый серый, титановый синий и титановый черный. В свою очередь, Xiaomi 14T предложит четыре цветовых варианта, включая лимонно-зеленый, который выполнен из биоматериалов. Эта версия изготовлена с использованием PU и переработанного PET, что делает её более экологичной.