Компания Xiaomi представила новые камерофоны серии Xiaomi 14T

Компания Xiaomi представила новые смартфоны серии 14T, которые ориентированы на любителей фото- и видеосъёмки. Эти устройства предлагают широкий спектр возможностей для создания качественного контента.

Дисплеи и производительность

Обе модели оснащены 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2712×1220 пикселей и 12-битной глубиной цвета. Частота обновления достигает 144 Гц, что обеспечивает плавную прокрутку и анимацию. Пиковая яркость экрана составляет 4000 нит, а встроенный искусственный интеллект автоматически регулирует цветовую температуру и яркость в зависимости от условий.

В старшей модели Xiaomi 14T Pro установлен процессор MediaTek Dimensity 9300+, а в обычной версии — MediaTek Dimensity 8300-Ultra. Pro-модель также оборудована системой Xiaomi 3D IceLoop, которая эффективно управляет тепловыми режимами, предотвращая перегрев.

Камеры и функции

Xiaomi 14T Pro выделяется основной камерой с 50 Мп сенсором Light Fusion 900, размером 1/1,31 дюйма, и асферическим объективом 7P с высокой светопропускной способностью и диафрагмой f/1.6. Модель Xiaomi 14T имеет камеру на 50 Мп с сенсором Sony IMX 906 и диафрагмой f/1.7.

В смартфонах используется платформа вычислительной фотографии Xiaomi AISP, основанная на Fusion LM, что позволяет улучшить динамический диапазон и снизить уровень шума. Устройства поддерживают формат UltraHDR, а функция Portrait LM помогает создавать детализированные портретные фотографии с естественным эффектом боке.

Аккумуляторы и зарядка

Обе модели имеют аккумуляторы ёмкостью 5000 мАч. Xiaomi 14T поддерживает 50-ваттную беспроводную зарядку, а также 67-ваттную проводную зарядку. В 14T Pro предусмотрена 120-ваттная проводная зарядка, которая позволяет полностью зарядить устройство за 19 минут.

Дизайн и защита

Смартфоны имеют тонкий корпус с металлическими рамками и ультраузкими 1,7-миллиметровыми рамками вокруг экрана. Они защищены от воды по стандарту IP68, что делает их более надёжными в различных условиях.

Цены

В Европе стоимость Xiaomi 14T начинается от 649 евро, а 14T Pro — от 799 евро. Также уже были объявлены и цены для России.