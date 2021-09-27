Утечки показывают, что Galaxy S22 и S22 + будут выглядеть намного лучше, чем Ultra

Вы разочарованы дизайном Samsung Galaxy S22 Ultra на основе просочившихся рендеров? Что ж, вот кое-что, что может поднять вам настроение. Рендеры Galaxy S22 и S22 + также попали в Интернет, и они выглядят значительно лучше, чем их брат Ultra.

Утечки происходят благодаря 91Mobiles , Zouton и OnLeaks, причем последний имеет репутацию точного рендера. Они показывают, что в отличие от квадратного дизайна Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22 и S22 + будут иметь дизайн, который во многом не изменится по сравнению с их аналогами S21.

В Galaxy S21 + Samsung изогнул корпус, чтобы создать иллюзию, что рамка камеры сливается с ним. Похоже, что в случае с Galaxy S22 + это не так, поскольку на рендерах корпус камеры явно отличается от корпуса. На передней панели устройства доминирует дисплей, окруженный симметричными лицевыми панелями, с центральным отверстием для селфи-камеры, расположенным вверху.

Galaxy S22 + показан на изображениях оливково-зеленым цветом, а задний вертикальный выступ камеры имеет более темный оттенок для создания контрастного вида. По слухам, помимо зеленого, Samsung предложит S22 и S22 + в белом, черном и розовом золоте. Что еще интереснее, Samsung может снова изменить название своей линейки Galaxy S, переименовав S22 + в Galaxy S22 Pro.

Galaxy S22, похоже, не имеет каких-либо серьезных изменений в дизайне по сравнению с S21, хотя, по-видимому, он будет немного более компактным из-за своего меньшего 6,06-дюймового дисплея.

Galaxy S21 и S21 + были великолепно выглядящими телефонами, поэтому Samsung переносит тот же язык дизайна для своих телефонов, отличных от Ultra Galaxy S, в 2022 году — это неплохо. Кроме того, S22 и S22 + (S22 Pro?) На самом деле выглядят как устройства Galaxy S с их закругленными краями. Это не похоже на Galaxy S22 Ultra, который придает больше атмосферы Note своим квадратным дизайном и слотом для S Pen.

Тем не менее, выпуск серии Galaxy S22 не ожидается раньше начала 2022 года, поэтому у Samsung еще есть время, если она решит изменить некоторые аспекты дизайна устройств.

Новости по теме: