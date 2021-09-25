Серия Samsung Galaxy S22 может появиться в этих цветах

Samsung еще не выпустила долгожданный Galaxy S21 FE. Однако мы уже начали слышать о серии Galaxy S22. Благодаря новому отчету мы теперь знаем, в каких цветах будет доступен преемник серии Galaxy S21.

Согласно отчету по GalaxyClub , серия Galaxy S22 будет почти идентична серии Galaxy S21 с точки зрения дизайна. Однако предстоящие телефоны будут доступны в разных цветах.

Согласно публикации, линейка Samsung Galaxy S22 будет представлена ​​в следующих цветах.

Galaxy S22 и Galaxy S22 +

белый

черный

Розовое золото

зеленый

Galaxy S22 Ultra

белый

черный

темно-красный

Говорят, что вариант оттенка розового золота для Galaxy S22 и Galaxy S22 + отличается от цвета Phantom Pink текущего поколения. Принимая во внимание, что зеленый цвет может быть похож на версию Phantom Green Galaxy Z Fold3.

Наконец, издание ничего не знает о Galaxy S22 Ultra красного цвета. Но это предполагает, что этот конкретный красный оттенок, скорее всего, будет отличаться от красных смартфонов Galaxy, которые были выпущены до сих пор.

При этом некоторые из этих оттенков могут быть ограничены определенными регионами. Они могут быть даже эксклюзивными для Samsung.com. Кроме того, поскольку до запуска еще несколько месяцев, может быть больше цветов, и некоторые из этих цветов также могут измениться.