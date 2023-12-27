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Три модели новой линейки Huawei Nova 12 были распроданы за сутки

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Вчера в Китае компания Huawei провела презентационное мероприятие, на котором была представлена новая серия смартфонов Huawei Nova 12.

Эта линейка смартфонов относится к верхнему среднему ценовому диапазону компании и вызвала большой интерес среди потребителей.

Сразу после анонса четырех моделей серии Huawei Nova 12, все они стали доступны для предварительного заказа. За день три из этих моделей уже были распроданы, что свидетельствует о высоком спросе на них.

Из четырех моделей серии Huawei Nova 12, в настоящее время доступна только самая доступная версия — Nova 12 Lite. А вот Nova 12, Nova 12 Pro и Nova 12 Ultra уже распроданы.

Последние две модели поддерживают подключение по 5G, в то время как более доступные версии ограничены 4G.

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