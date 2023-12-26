Официально представлены смартфоны Huawei Nova 12 Ultra и Nova 12 Pro

Huawei Nova 12 Ultra и Nova 12 Pro дебютировали 26 декабря и уже предлагаются для заказа, тогда как официальные продажи в Китае запланированы на 12 января 2024 года.

Nova 12 Ultra и Nova 12 Pro имеют изогнутый дисплей спереди, а на задней панели расположена знакомая камера в форме таблетки.

Передняя и задняя панели имеют закругленные углы и изогнутые края. Nova 12 Ultra весит 198 грамм, а Nova 12 Pro — 201 грамм. Оба устройства имеют ширину всего 7,68 мм.

На передней панели Nova 12 Pro и Nova 12 Ultra установлен 6,76-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+ (2776 x 1224). Экран также имеет вырез в форме таблетки, в котором размещены две фронтальные камеры. Стоит отметить, что модель Ultra поставляется со стеклом Kunlus, которое, как утверждается, не разбивается.

Технические характеристики Nova 12 Ultra и 12 Pro очень похожи, но некоторые из их различий включают чипсеты. У первой установлен Kirin 9000SL, а у второй — Kirin 8000.

Эти чипсеты поддерживают сети 5G и работают с 12 ГБ оперативной памяти. Модель Pro предлагает до 512 ГБ встроенной памяти, а Ultra — до 1 ТБ. Оба устройства работают на HarmonyOS 4.0 (HongmengOS в Китае).

Оба телефона работают от аккумулятора емкостью 4600 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт.

Заметной особенностью Nova 12 Pro и Nova 12 Ultra является поддержка спутниковой связи, что является обычной возможностью для устройств высокого класса.

Другие отличительные особенности включают встроенный сканер отпечатков пальцев под экраном, поддержку двух SIM-карт, навигацию жестами, разблокировку по лицу, Bluetooth 5.2 и аудио кодеки AAC, SBC и LDAC.

Что касается камер, то Nova 12 Pro и Nova 12 Ultra оснащены 50-мегапиксельной основной камерой на задней панели, в паре с 8-мегапиксельным широкоугольным объективом и возможностью макросъемки.

Основная камера имеет переменную диафрагму от f/1.4 до f/4.0, обеспечивая 2-кратное оптическое увеличение и 5-кратное цифровое увеличение.

Фронтальная панель также оснащена 60-мегапиксельной основной камерой для селфи и 8-мегапиксельной камерой для портретных снимков. Широкоугольный сенсор имеет диафрагму f/2.4 и поддержку автофокуса, а сенсор для портретных снимков — диафрагму f/2.2 и также поддерживает автофокус.

Huawei Nova 12 Ultra и Nova 12 Pro были анонсированы в нескольких цветовых вариантах, а именно белом, черном, розовом и синем для Pro и черном, синем и сером для Ultra.

Также было анонсировано по две конфигурации накопителей каждая. Стартовая цена Nova 12 Ultra составляет 4699 юаней (примерно 658 долларов США) за модель объемом 512 ГБ, в то время как вариант объемом 1 ТБ стоит 5499 юаней (примерно 769 долларов США).