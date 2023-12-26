Представленный Huawei Nova 12 в версии Lite оценен в Китае от 32 тыс. рублей

На презентации Huawei была представлена новая линейка смартфонов Nova 12 series. Линейка состоит из четырех устройств: Huawei Nova 12, Nova 12 Pro, Nova 12 Ultra и Nova 12 Lite, также известной как Vitality Edition. Сейчас речь будет идти о подробностях спецификаций, функциях и ценах на модель Nova 12 Lite.

Huawei Nova 12 Lite имеет схожий дизайн с другими моделями серии Nova 12. На задней панели устройства расположены три камеры в форме таблетки. Края смартфона плоские с плавным изгибом на обоих концах для лучшего сцепления и комфорта. Толщина устройства составляет 6,88 мм, а вес — 168 грамм.

На передней панели установлен плоский 6,7-дюймовый OLED-дисплей разрешением FHD+ (2412 x 1084 пикселей). Дисплей имеет частоту обновления 120 Гц с регулировкой яркости PWM на 1440 Гц и обеспечивает полное покрытие цветовой гаммы P3. Встроенный датчик отпечатков пальцев расположен под экраном для повышения безопасности.

Смартфон оснащен процессором Snapdragon 778G 4G и предлагает два варианта памяти: 256 ГБ и 512 ГБ. Он работает на операционной системе HarmonyOS 4 (Hongmeng OS 4.0). Аккумулятор емкостью 4500 мАч совместим с быстрой зарядкой мощностью 66 Вт. При использовании быстрой зарядки устройство заряжается на 60% всего за 15 минут, а полная зарядка занимает 31 минуту.

В отношении камер, Huawei Nova 12 Lite оснащена основной камерой 50 мегапикселей (диафрагма F1.9), широкоугольной камерой 8 мегапикселей (диафрагма F2.2) и макро-камерой. На передней панели установлена сверхширокоугольная камера 60 мегапикселей (диафрагма F2.4). Основная камера поддерживает запись видео в формате 4K (3840 x 2160) с технологией защиты от дрожания AIS и сверхзамедленное видео с разрешением 720p при 960 кадрах в секунду. Она также имеет 10-кратный цифровой зум.

Смартфон обладает широкими возможностями подключения, включая поддержку частот WLAN 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также функцию создания точек доступа и прямого подключения по WLAN. Встроенный Bluetooth 5.2 поддерживает BLE, SBC, AAC и LDAC для высококачественного звукового воспроизведения.

Цена на Huawei Nova 12 Lite начинается от 2499 юаней (32 тыс. рублей), а вариант с памятью 512 ГБ стоит 2799 юаней (около 36 тыс. рублей). Смартфон доступен в трех цветах: синем, черном и белом.