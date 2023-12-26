Базовый Huawei Nova 12 получил 4G Kirin 8000 и OLED-дисплей 120 Гц

Сегодня китайская компания представила линейку смартфонов, в которую вошли Huawei Nova 12 Ultra и Nova 12 Pro, а также базовая модель Huawei Nova 12. Более подробно о дорогих вариантах смартфона «Астера» уже писала. Теперь же речь пойдет о версии Huawei Nova 12.

Huawei Nova 12 представляет собой среднебюджетный смартфон с выдающимися техническими характеристиками. Он обладает большим плоским дисплеем, мощным процессором, впечатляющей камерной системой и емким аккумулятором.

Дисплей Nova 12 — это 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD + и частотой обновления 120 Гц.

Процессор Kirin 8000 в Nova 12 обеспечивает мощную и эффективную производительность. Этот чипсет обеспечивает быструю и плавную работу устройства, обработку графики и мультимедийных задач, а также поддержку сети 4G. Смартфон поставляется с двумя вариантами памяти — 256 ГБ и 512 ГБ, что дает достаточно места для хранения фотографий, видео, приложений и других файлов.

На задней панели Nova 12 предлагается тройная камера с 50-мегапиксельным основным сенсором, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и макросенсором. Она позволяет делать фотографии и видео в различных сценах и условиях освещения. Фронтальная селфи-камера с разрешением 60 мегапикселей обеспечивает четкие и детализированные селфи.

Аккумулятор емкостью 4600 мАч в Nova 12 обеспечивает долгое время работы без необходимости частой зарядки. Он также поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, что позволяет заряжать устройство за короткое время.

Nova 12 также имеет ряд дополнительных функций, включая встроенный сканер отпечатков пальцев, разблокировку по лицу, NFC для бесконтактных платежей, две SIM-карты для удобного использования двух номеров и Bluetooth 5.2 для быстрой и стабильной беспроводной связи.

Huawei Nova 12 уже доступен для предварительного заказа в Китае по цене, начинающейся от 2999 юаней (примерно 38,5 тыс. рублей) за модель с 256 ГБ памяти и до 3399 юаней (примерно 43,5 тыс. рублей) за модель с 512 ГБ памяти. Первые продажи начнутся 5 января 2024 года.