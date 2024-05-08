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Тим Кук продемонстрировал на себе кроссовки Nike, сделанные для презентации iPad

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Во время своей речи, посвященной новым продуктам iPad, генеральный директор компании Apple Тим Кук незаметно продемонстрировал особенные кроссовки, специально изготовленные для этого мероприятия.

Тим Кук продемонстрировал на себе кроссовки Nike, сделанные для презентации iPad

Основываясь на долгой истории партнерства между Apple и Nike, Тим Кук надел кроссовки Nike Air Max 1 ’86, созданные специально для презентации обновленного iPad Pro с чипом M4 и нового стилуса Apple Pencil Pro.

Кроссовки имеют белый сетчатый верх и подошву, а также уникальный дизайн с мягким эффектом «волны» и радужными крапинками на брызговике и носке. Декоративные швы вдоль краев и на пятке имитируют линии, напоминающие дизайн Apple Pencil Pro.

Тим Кук продемонстрировал на себе кроссовки Nike, сделанные для презентации iPad

На языке кроссовок также присутствует знаменитый логотип «Swoosh» от Nike, а подпись «Сделано на iPad» написана вручную.

Кроссовки Air Max ’86 были разработаны с учетом всех расширенных возможностей iPad Pro и Apple Pencil Pro, и они не будут доступны для широкой публики.

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