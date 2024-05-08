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Apple сделала новое поколение стилуса Apple Pencil Pro

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Apple представила новое поколение стилуса Apple Pencil Pro, обновление которого получилось по мнению многих экспертов отличным. Этот стилус является третьим поколением от Apple и доступен по цене $129, что соответствует цене второго поколения.

Apple сделала новое поколение стилуса Apple Pencil Pro

Apple Pencil Pro совместим только с последними моделями iPad, включая Air и Pro. Устройство получило несколько нововведений, включая виброотдачу и встроенный гироскоп.

В корпусе стилуса установлен датчик, который позволяет использовать новую функцию «сжатия» с тактильной обратной связью. Эта функция позволяет пользователям работать с различными виртуальными инструментами, переключаясь между ними в процессе работы. Благодаря встроенному гироскопу также возможно поворачивать кисть в нужном направлении.

Особенностью нового Apple Pencil Pro является также поддержка функции FindMy, которая позволяет отслеживать местоположение стилуса в случае его потери.

Apple сделала новое поколение стилуса Apple Pencil Pro

Кроме того, стилус стал первым в линейке, получившим поддержку сторонних разработчиков, которые могут создавать пользовательские взаимодействия с новыми возможностями стилуса. Это открывает дополнительные перспективы для использования стилуса в различных приложениях и творческих проектах.

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