Apple сделала новое поколение стилуса Apple Pencil Pro

Apple представила новое поколение стилуса Apple Pencil Pro, обновление которого получилось по мнению многих экспертов отличным. Этот стилус является третьим поколением от Apple и доступен по цене $129, что соответствует цене второго поколения.

Apple Pencil Pro совместим только с последними моделями iPad, включая Air и Pro. Устройство получило несколько нововведений, включая виброотдачу и встроенный гироскоп.

В корпусе стилуса установлен датчик, который позволяет использовать новую функцию «сжатия» с тактильной обратной связью. Эта функция позволяет пользователям работать с различными виртуальными инструментами, переключаясь между ними в процессе работы. Благодаря встроенному гироскопу также возможно поворачивать кисть в нужном направлении.

Особенностью нового Apple Pencil Pro является также поддержка функции FindMy, которая позволяет отслеживать местоположение стилуса в случае его потери.

Кроме того, стилус стал первым в линейке, получившим поддержку сторонних разработчиков, которые могут создавать пользовательские взаимодействия с новыми возможностями стилуса. Это открывает дополнительные перспективы для использования стилуса в различных приложениях и творческих проектах.