Новое поколение iPad Air впервые получило две версии с разными экранами

Apple выпустила новое поколение iPad Air с обновленным дизайном и улучшенными характеристиками.

Одной из ключевых особенностей нового iPad Air является улучшенный процессор M2, который на 50% быстрее, чем предыдущий чип M1, используемый в предыдущем поколении iPad Air.

Также стоит отметить, что iPad Air впервые доступен в двух версиях с разными размерами экрана. Самая дорогая версия оснащается 13-дюймовым экраном, который на 30% больше, чем экран в 11-дюймовой версии.

Помимо этого, новый iPad Air предлагает больше вариантов памяти. Теперь доступна версия с 1 ТБ встроенной памяти, а также остаются варианты с памятью объемом 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

Цены на новый iPad Air начинаются от 599 долларов для 11-дюймовой версии и от 799 долларов для 13-дюймовой версии.