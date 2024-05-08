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Обновленные iPad Pro от Apple вышли в двух версиях с экраном OLED и чипом M4

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Apple представила новое поколение iPad Pro с некоторыми улучшениями и новыми функциями. Одной из главных особенностей новых планшетов является использование экрана OLED, что обеспечивает более яркие и качественные изображения.

Обновленные iPad Pro от Apple вышли в двух версиях с экраном OLED и чипом M4

Для достижения высокой яркости и контрастности Apple разработала новую технологию дисплея под названием «тандемный OLED», которая объединяет свет от двух OLED-панелей.

Кроме того, новый iPad Pro оснащен мощным чипом M4, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Чип M4 имеет до 4 ядер производительности и 6 ядер эффективности, а также модуль Neural Engine, способный выполнять 38 триллионов операций в секунду.

Новые планшеты также получили обновленные приложения, улучшенную камеру с возможностью съемки видео в формате 4K ProRes, адаптивную вспышку TrueTone и сканер LiDAR для улучшения сканирования документов. Они также поддерживают до 2 ТБ встроенной памяти и имеют порты Thunderbolt/USB 4 для более быстрой передачи данных.

Новые iPad Pro доступны в двух размерах: 11 дюймов и 13 дюймов. Цены на них начинаются от 999 долларов (~90 900 рублей) для модели с 11-дюймовым экраном и от 1299 долларов (~118 300 рублей) для модели с 13-дюймовым экраном.

Предзаказы на новые iPad Pro открылись 7 мая, а продажи начнутся на следующей неделе в США.

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