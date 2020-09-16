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Spotify снова обвинила Apple в нарушении конкуренции

16.09.2020 14:41

Spotify была одной из крупнейших технологических компаний, обвинявших Apple в слишком большой власти и использовании монополистических методов ведения бизнеса. Теперь, после сентябрьского мероприятия Apple, на котором было официально объявлено о пакете услуг Apple One, Spotify снова выступил с осуждение политики компании.

Сразу после сентябрьского мероприятия Apple «Время летит», на котором были представлены новые часы Apple Watch, iPad и такие сервисы, как Apple Fitness + и пакет услуг Apple One, который включает Apple Music, Spotify поделился гневным комментарием:

И снова Apple использует свое доминирующее положение и несправедливые методы, чтобы поставить конкурентов в невыгодное положение и лишить потребителей, отдавая предпочтение своим собственным услугам. Мы призываем антимонопольные органы принять срочные меры для ограничения антиконкурентного поведения Apple, которое, если его не остановить, нанесет непоправимый вред сообществу разработчиков и поставит под угрозу нашу коллективную свободу слушать, учиться, творить и общаться.

Призыв Spotify к правительствам «действовать срочно» прозвучал в тот момент, когда Apple находится в разгаре судебного процесса с Epic Games по аналогичным вопросам, таким как практика Apple App Store.

Через несколько часов Apple опубликовала официальный ответ относительно последнего заявления Spotify, в котором говорилось, что пакет отлично подходит для клиентов и не мешает поиску альтернатив своим собственным предложениям:

Клиенты могут открывать для себя альтернативы каждой из услуг Apple и пользоваться ими. Мы представляем Apple One, потому что это большая ценность для клиентов и простой способ получить доступ ко всему спектру услуг Apple по подписке. Мы будем рекомендовать план Apple One, который сэкономит вам больше всего денег на основе уже имеющихся у вас подписок. Он идеально подходит для тех, кто любит наши услуги и хочет получать больше за меньшие деньги, и особенно подходит для семей. Также некоторые услуги, включенные в Apple One, доступны для использования на устройствах сторонних производителей, и вы можете отменить их в любой момент.

Жалобы Spotify на Apple были заслушаны Министерством юстиции США в прошлом году, и Spotify также подал официальную жалобу в Европейскую комиссию. Apple ответила на последнее, подчеркнув, что взимает комиссию только с 0,5% пользователей Spotify .

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