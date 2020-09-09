Apple подала встречный иск на Epic Games

Apple будет требовать возмещения потерь против Epic Games за якобы нарушение контракта с iOS App Store в рамках новой эскалации продолжающейся судебной тяжбы двух компаний. Этот шаг был подан во вторник вместе с встречным иском о необоснованом обогащении и вредоносном вмешательстве в отношения Apple со своими клиентами.

«ДЕЙСТВИЯ БЫЛИ ПРИНЯТЫ ИЗ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ЧТОБЫ УПРАВЛЯТЬ ЗАКОННЫМИ БИЗНЕС-ИНТЕРЕСАМИ»

«Явное пренебрежение Epic к своим договорным обязательствам и другие неправомерные действия нанесли Apple значительный ущерб», — говорится в заявлении. «При отсутствии контроля поведение Epic угрожает самому существованию экосистемы iOS и ее огромной ценности для потребителей».

Epic Games подала в суд на компанию Apple в августе после того, как популярная игра Fortnite была удалена из iOS App Store из-за внедрения неавторизованной платежной системы. В жалобе, поданной 13 августа, утверждается, что Apple нарушает антимонопольное законодательство, используя свой полный контроль над iOS для получения комиссии за все программное обеспечение, которое проходит через App Store.

Подача заявки Apple является ответом на исчерпывающее ходатайство о предварительном судебном запрете, поданное Epic в минувшие выходные. В досье вторника содержится ряд аргументов в защиту ходатайства. Среди прочих утверждений, Apple утверждает, что все предпринятые ею действия имели законные коммерческие оправдания, которые подорвали бы более широкие антимонопольные требования. «Во все времена поведение [Apple] было разумным, и … ее действия были предприняты добросовестно для продвижения законных деловых интересов и привели к поощрению, поощрению и усилению конкуренции», — говорится в жалобе.

Apple отказалась от комментариев.

Недавнее постановление о временном запретительном судебном приказе сделало маловероятным возвращение Fortnite в iOS App Store в ближайшем будущем. Это же постановление предписывало Apple предпринять дополнительные меры против другой учетной записи разработчика, используемой Epic для поддержки Unreal Engine.

Ответ Epic на документы Apple должен быть получен до 18 сентября, до полного слушания дела 28 сентября.