Составлен список из шести лучших представленных в апреле смартфонов

В апреле были представлены несколько интересных смартфонов, среди которых выделяются Huawei Pura 70 Ultra, Motorola Edge 50 Ultra, Oppo A3 Pro, Realme GT Neo6 SE, Redmi Turbo 3 и Tecno Pova 6. Именно они оказались в списке шести лучших представленных в апреле смартфонов, составленном 4PDA.

Huawei Pura 70 Ultra — флагманский смартфон с изогнутым дисплеем, частотой обновления 120 Гц, выдвижной основной камерой, телеобъективом с оптическим зумом, защитой от воды и пыли по стандарту IP68 и другими функциями.

Motorola Edge 50 Ultra — новинка с экраном частотой обновления 144 Гц, основной камерой на 50 Мп, телеобъективом с 3-кратным зумом, быстрой зарядкой на 125 Вт и защитой от воды IP68.

Oppo A3 Pro — смартфон с необычным дизайном, экраном частотой обновления 120 Гц и защитой закаленным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Он также оснащен камерой на 64 Мп и корпусом, защищенным от воды и пыли по стандарту IP69.

Realme GT Neo6 SE — смартфон с ярким экраном пиковой яркостью 6000 нит. Он имеет высокую производительность и является доступным по цене.

Redmi Turbo 3 — мощный и бюджетный смартфон с интересными характеристиками.

Tecno Pova 6 — бюджетный смартфон с зарядкой мощностью 70 Вт и необычным дизайном.

Каждый из этих смартфонов имеет свои особенности и предложения, которые могут привлечь различных пользователей.