Состоялась премьера нового флагмана Pura 70 Ultra от Huawei

Китайская компания провела официальную презентацию новых смартфонов линейки Pura, где одной из ярких моделей является Pura 70 Ultra.

Эта топовая модель флагманской линейки, которая имеет 6,8-дюймовый дисплей LTPO OLED с высоким разрешением 2844×1260 пикселей и динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц.

Дисплей также обладает частотой ШИМ 1440 Гц, высокой яркостью до 2500 нит и 100-процентным охватом гаммы DCI-P3. Он также защищен прочным стеклом Kunlun второго поколения.

Смартфон оснащен 7-нанометровым процессором Kirin 9010, который имеет 12 ядер и максимальную тактовую частоту 2,3 ГГц. Он также предлагает 16 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 512 ГБ или 1 ТБ.

Основная камера HUAWEI Pura 70 Ultra имеет выдвижной объектив и состоит из нескольких модулей, включая сенсор на 50 Мп с матричной стабилизацией, ультраширокоугольный сенсор на 40 Мп и телеобъектив на 50 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп.

Смартфон также оснащен аккумулятором емкостью 5200 мАч и поддерживает быструю зарядку 100 Вт через порт USB Type-C, а также 80-ваттные беспроводные аксессуары.

Есть также функция «реверса» мощностью 20 Вт. Модель имеет защиту корпуса по стандарту IP68, чип NFC и спутниковую связь Beidou-6 и Tiantong-7.

HUAWEI Pura 70 Ultra также поддерживает функции искусственного интеллекта, включая голосового помощника и ИИ-ретушь фотографий.

Смартфон уже доступен для покупки в Китае по цене от $1380 до $1520 в зависимости от конфигурации.