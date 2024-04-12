Redmi Turbo 3 стал самым мощным смартфоном в истории бренда Redmi

Redmi Turbo 3 — новый мощный смартфон от бренда Redmi, который обещает стать самым мощным устройством в истории компании. На презентации, которая состоялась 10 апреля в Китае, были представлены характеристики аппарата.

Главной особенностью Redmi Turbo 3 является процессор Snapdragon 8s Gen 3, который способен набирать в тесте производительности AnTuTu до 1,754 миллиона баллов.

Это позволяет сравнить его мощность с флагманскими устройствами, оснащенными процессором Snapdragon 8 Gen 2. Кроме того, смартфон обладает новой системой охлаждения Fury Engine 3.0 и использованием ИИ-алгоритмов, что позволяет избежать перегрева и оптимизировать расход ресурсов.

Redmi Turbo 3 также отличается от других смартфонов компании оптимизацией под более чем 15000 игр. Во время игры аппарат не будет перегреваться, снижать частоту обновления экрана или яркость. Помимо этого, быстродействие обеспечивают оперативная память LPDDR5X и постоянная память стандарта UFS 4.0.

Основная камера Redmi Turbo 3, производства Sony, обладает разрешением 50 Мп и поддерживает оптическую стабилизацию, ночную съемку, портретную съемку и запись 4K-видео в 60 fps.

Автономность смартфона обеспечивает батарея емкостью 5000 мАч. Благодаря быстрой зарядке мощностью 90 Вт, зарядка от 0 до 100% займет около 30 минут.

Смартфон оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2712×1220 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он поддерживает HDR 10+ и имеет яркость до 2400 нит.

Redmi Turbo 3 также предлагает множество других функций, таких как жестовое управление, защита от воды и пыли IP64, подэкранный сканер отпечатков пальцев, NFC, стереодинамики, поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.

Смартфон доступен в черном, бежевом и зеленом цветах, а также в специальной версии «Гарри Поттер», которая предлагается вместе с богатым комплектом.

Продажи Redmi Turbo 3 начнутся 15 апреля в Китае. Цены на устройство составят от 1999 юаней (около 25 700 рублей) до 2799 юаней (около 36 000 рублей) в зависимости от объема оперативной и постоянной памяти.