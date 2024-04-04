Представлены Tecno POVA 6 и POVA 6 Neo С с экранами 120 Гц и АКБ от 6000 мАч

Tecno, ведущий производитель мобильных устройств, представила свою новую линейку смартфонов POVA 6 в Индии.

В рамках анонса, компания представила две модели – Tecno POVA 6 и POVA 6 Neo, которые уже можно найти на официальном сайте производителя.

Основным сходством между Tecno POVA 6 и POVA 6 Neo является их дизайн с подсветкой LED, расположенной справа от камеры. Оба устройства оснащены чипсетом MediaTek Helio G99 Ultimate и работают на операционной системе Android 14 с интерфейсом HiOS 14.

Смартфоны Tecno POVA 6 и 6 Neo обладают одинаковыми 6,78-дюймовыми дисплеями с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Оба устройства также оборудованы стереодинамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos. Варианты подключения включают порт USB-C, двойной 4G VoLTE, NFC и разъем для наушников 3,5 мм.

Однако, Tecno POVA 6 Neo имеет немного более толстый нижний край по сравнению с POVA 6. Кроме того, первый смартфон оснащен ЖК-панелью со сканером отпечатков пальцев, установленным сбоку, в то время как второй смартфон имеет AMOLED-дисплей с интегрированным сканером отпечатков пальцев.

Стандартная модель предлагается с оперативной памятью 8 ГБ или 12 ГБ и вариантом хранения 256 ГБ. Смартфон Neo, в свою очередь, предлагает 8 ГБ оперативной памяти вместе с вариантами хранения 128 ГБ или 256 ГБ.

Что касается камер, Tecno POVA 6 оснащен основным сенсором на 108 Мп, тогда как Tecno POVA 6 Neo имеет объектив на 50 Мп, оба с поддержкой искусственного интеллекта.

Для селфи модель standard оснащена камерой на 32 Мп, в то время как модель neo предлагает камеру на 8 Мп.

Важным фактором является емкость аккумулятора: Tecno POVA 6 оснащен аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 70 Вт, в то время как модель Neo питается от аккумулятора на 7000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт.