Событие Apple 2021: вот все, что известно

Apple Watch 7 и AirPods 3 могут дебютировать вместе с новым iPhone от Apple в этом месяце.

Следующее мероприятие Apple может быть не за горами. Официальных новостей пока нет, но мы предполагаем, что iPhone 13, AirPods 3 и Apple Watch 7 могут появиться где-то в этом месяце на осеннем мероприятии компании. Позже в этом году мы также могли увидеть iPad Mini 6 и iPad девятого поколения.

Ранее предполагалось, что мероприятие может быть частично очным, но Марк Гурман из Bloomberg говорит, что с учетом слухов о решении Apple отложить возвращение к личной работе, следующее мероприятие, вероятно, будет полностью виртуальным, как и прошлогоднее.

В 2021 году Apple уже провела два мероприятия. Первое мероприятие было в апреле, где мы увидели новые обновления для iPad, красочные iMac, трекеры AirTags, фиолетовый iPhone 12 и многое другое. Вот все, что Apple объявила весной. Затем, два месяца спустя, она провела ежегодное мероприятие разработчиков WWDC, на котором мы впервые увидели iOS 15, MacOS Monterey (также известную как MacOS 12), WatchOS 8 и iPadOS 15..

Хотя не было никаких официальных или иных слов о точной дате и времени следующего мероприятия Apple, мы предполагаем, что середина сентября будет безопасной ставкой.

Apple обычно проводит от трех до четырех мероприятий в год, включая весеннее мероприятие, летнюю конференцию разработчиков и еще одно или два мероприятия осенью. Осенние мероприятия обычно запланированы на сентябрь и октябрь. На сентябрьском мероприятии обычно будут представлены обновления для iPhone и Apple Watch, а на октябрьском мероприятии — Mac и iPad.

Хотя Apple анонсировала свой последний iPhone во время сентябрьского мероприятия каждый год, начиная с iPhone 5 в 2012 году, Apple увидела изменение в этой модели в 2020 году из-за задержек производства во время пандемии. На прошлогоднем сентябрьском мероприятии Apple были представлены Apple Watch 6, Apple Watch SE и обновленные модели iPad, но не новый iPhone. Позже компания представила iPhone 12 в октябре. Прошлогоднее осеннее мероприятие Apple было доступно только онлайн из-за пандемии. Прямая трансляция, как обычно, была доступна на сайте компании.

Ожидаемые новые продукты Apple: iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods 3, новый iPad Mini и другие

Apple уже представила множество обновлений оборудования и программного обеспечения во время своих предыдущих мероприятий в 2021 году, но мы ожидаем, что технологический гигант объявит осенью еще несколько вещей/ Это включает в себя iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods 3, iPad Mini 6, более крупный iMac на базе чипа Apple M1, более доступный Apple Display, новый MacBook Pro и Mac Pro с предполагаемым обновлением чипа Apple M1. Мы также ищем конкурента Apple для Amazon Echo Show, звуковой панели со встроенным Apple TV и гарнитуры Apple AR / VR.

iPhone 13

По слухам, iPhone 13 будет оснащен четырьмя телефонами — iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Max — по словам аналитика Минг-Чи Куо. Хотя официальной информации о дате выхода iPhone 13 не было, мы предполагаем, что новый iPhone от Apple может появиться в сентябре с новым дизайном, обновленными камерами, аккумулятором и характеристиками.

Apple Watch 7

Носимые устройства Apple следующего поколения могут включать в себя некоторые новые ключевые функции, такие как элегантный редизайн с плоскими краями, увеличение времени автономной работы и возможный датчик контроля уровня глюкозы в крови. Apple Наблюдать за 7 будет поставляться с WatchOS 8, который был представлен на WWDC.

AirPods 3

Согласно более раннему отчету Bloomberg, AirPods от Apple могут получить обновление где-то в этом году. Слухи предполагают, что AirPods 3 будет иметь аналогичные функции с AirPods Pro, такие, как поддержка пространственного звука , более короткая штанга, сменные наконечники и меньший зарядный чехол.

iPad Mini 6

Другие планшеты Apple, в том числе iPad, iPad Air и iPad Pro, уже получили обновления в этом году, так что остается только iPad Mini. По словам Гурмана, редизайн iPad Mini «должен начаться» осенью 2021 года.

IPad девятого поколения

Этой осенью мы можем увидеть обновление iPad от Apple с новой моделью девятого поколения. По словам Гурмана , следующий планшет технологического гиганта может иметь более тонкий дизайн и улучшенный процессор.

Новые MacBook Pro, Mac Pro, Mac Mini, iMac и Apple Display

В прошлом году Apple объявила, что будет производить собственный чип, известный как M1, для питания своего Mac. С тех пор ходили слухи, что Apple вскоре может анонсировать новую версию своего процессора для новых MacBook Pro или Mac Pro.

Apple также ранее анонсировала новый iMac на базе процессора M1, но это была всего лишь 24-дюймовая модель меньшего размера. Bloomberg сообщил, что Apple работает над обновлением процессоров для Mac Mini и 27-дюймового iMac.

Apple также может работать над более доступной версией своего Pro Display XDR, которая была первоначально выпущена в 2019 году. Bloomberg сообщил в январе, что Apple находится на «ранней стадии разработки» более дешевого монитора.

Конкурент Echo Show, звуковая панель с Apple TV и гарнитура AR / VR

В этом году мы могли увидеть несколько новинок от Apple. Это включает в себя возможность с конкурентом Apple? в Amazon Echo, что бы расплавить начальный уровень IPad с динамиком, звуковой панелью, оснащенной встроенным Apple TV похож на звуковой панель Roku и Apple виртуальной реальность гарнитурой/