iPad Mini 6: все слухи на данный момент

IPad Mini был в значительной степени то же самое, так как он был впервые представлен в 2012 году имел те же самые толстые обрамление и кнопки Home во всех пяти его освежает, но это должно измениться с дебютом IPad Mini 6.

Дизайн

IPad mini‌ 6 не имеет кнопки «Домой» и примет дизайн, похожий на iPad Air, с большим дисплеем от края до края с уменьшенными рамками, размер которых составляет от 8,3 до 9 дюймов.

Ожидается, что без кнопки «Домой» «iPad mini» 6 получит ту же кнопку питания Touch ID, что и iPad Air, но пока не ясно, получит ли он порт USB-C или продолжит использовать Lightning. Он также может включать в себя интеллектуальный разъем для использования с такими аксессуарами, как Magic Keyboard.

Основываясь на макете производителя чехлов, который просочился в августе, iPad mini 6 мог бы иметь кнопки регулировки громкости, расположенные в верхней части планшета, а не на правой стороне, что было бы серьезным изменением дизайна.

Рендеры

Ликер Джон Проссер поделился рендерами того, как якобы будет выглядеть «iPad mini». Он оснащен дисплеем от края до края и портом USB-C.

Проссер говорит, что «iPad mini» будет иметь размеры 206,3 мм x 137,8 мм x 6,1 мм, и он утверждает, что он будет поставляться с новым Apple Pencil меньшего размера.

Процессор

По слухам, iPad mini 6 будет оснащен процессором A14, который используется в линейке iPhone 12.

Мини-светодиодный дисплей?

Еще в 2020 году аналитик Apple Минг-Чи Куо сказал, что Apple работает над «iPad mini» со светодиодным дисплеем, устройством, которое он планирует выпустить в конце года. Этого не произошло, и слухи о мини-светодиодах утихли, пока в июле 2021 года DigiTimes не заявила, что iPad mini 6 будет оснащен мини-светодиодным дисплеем.

К сожалению, аналитик дисплеев Росс Янг считает, что информация DigiTimes неточна, и говорит, что «iPad mini» 6 не будет включать мини-светодиодный дисплей, что, возможно, имеет смысл, потому что сейчас мини-светодиодный ограничивается iPad Pro высшего класса. Модель и iPad mini предлагается по гораздо более доступной цене.

Янг сказал, что разговаривал с Radiant Opto-Electronics, поставщиком, который, по утверждениям DigiTimes, будет производить дисплей. Технология мини-светодиодов позволит создавать более тонкие и легкие конструкции, а также обеспечивает хорошую производительность с широкой цветовой гаммой, высокую контрастность и HDR, а также локальное затемнение, которое затемняет подсветку за черными областями экрана, сохраняя при этом яркие части освещенными.

Дата выхода IPad mini‌ 6

IPad mini‌ 6 должен быть выпущен этой осенью, но конкретная дата запуска еще не определена. Apple собирается провести мероприятие в сентябре, чтобы представить iPhone 13 и Apple Watch Series 7, но iPad mini 6, скорее всего, появится позже.

Ожидается, что Apple проведет несколько осенних мероприятий в этом году, поэтому мы можем увидеть iPad mini 6 в октябре или ноябре.