Смартфоны Samsung Galaxy S24 стали доступны для предзаказа в России

Накануне состоялась официальная презентация флагманских смартфонов компании Samsung, в числе которых Galaxy S24 и S24 Plus, а также дорогая модель Galaxy S24 Ultra.

В тот же день газета «Известия» сообщила, что россияне смогут заказать аппараты на этой неделе, причем до официального запуска на глобальный рынок.

Сегодня сети магазинов Samsung galaxystore и МТС, а также М.Видео и Эльдорадо активно принимают заказы на новые Samsung Galaxy S24, причем прием заявок будет происходить до 13 февраля.

Россиянам новые флагманы южнокорейского бренда обойдутся по цене от 90 до 190 тыс. рублей в зависимости от модели линейки и объема памяти.