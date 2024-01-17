Официально представлен флагман Samsung Galaxy S24 Ultra

17 января дебютировала линейка смартфонов S24 Ultra, в которой на самой высокой ступени находится Samsung Galaxy S24 Ultra, получивший процессор Snapdragon 8 Gen 3 и встроенный ИИ.

Модель получила 12 ГБ оперативной памяти и предлагает варианты памяти 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Samsung Galaxy S24 Ultra оснащен 6,8-дюймовым динамическим дисплеем AMOLED 2X с разрешением QHD + 3120 x 1440 пикселей, обеспечивающим кристально чистое и детализированное изображение.

Кроме того, он поддерживает S Pen для выполнения удобных задач, таких как создание заметок, рисование и редактирование документов.

На задней панели телефона установлено четыре камеры. Основная камера имеет широкоугольную камеру с диафрагмой F1.7 и впечатляющим разрешением 200 мегапикселей. Кроме того, в нем установлен 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с диафрагмой F2.2 и полем обзора 120 °.

Устройство также оснащено 50-мегапиксельным телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом, диафрагмой F2.4 и оптической стабилизацией изображения.

Наконец, есть еще один 12-мегапиксельный сенсор глубины для создания эффекта размытости фона при съемке портретов. Камера также поддерживает функции AI, такие как распознавание сцен, ночной режим и съемка суперзамедленного видео.

Что касается автономности, то смартфон получил аккумулятор на 5000 мАч аккумулятором с поддержкой 45-ватной зарядки и 25-ватной обратной зарядки.

Однако, Samsung Galaxy S24 Ultra не ограничивается только функциями и производительностью. Он также предлагает улучшенную защиту данных и конфиденциальности, благодаря функциям, таким как сканер отпечатков пальцев в экране и разблокировка лица.

Он также имеет встроенный модуль NFC для бесконтактных платежей и поддерживает стандарты защиты данных Samsung Knox.