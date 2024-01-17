Samsung Galaxy S24 и S24 Plus получили ИИ и поддержку обновлений на 7 лет

Компания Samsung официально представила линейку флагманских устройств Galaxy S24. В линейке представлены модели Galaxy S24 и S24 Plus, а также S24 Ultra, которые получили ИИ, и самое главное — 7 лет обновлений.

В целом, Samsung Galaxy S24 и S24+ — это мощные и стильные смартфоны с высококачественными дисплеями, продвинутыми камерами, быстрыми процессорами и большой емкостью аккумулятора. Они предлагают широкий выбор функций и возможностей, которые делают их идеальным выбором для пользователей, которые ищут высокую производительность и отличный пользовательский опыт.

Итак, S24 имеет 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2340 x 1080 FHD+, тогда как S24+ оснащен 6,7-дюймовым экраном с разрешением 3120 x 1440 QHD+ Dynamic AMOLED 2X, обеспечивающим яркое и детализированное изображение.

Оба устройства имеют яркость 2600 нит и частоту обновления 120 Гц. В S24 и S24+ есть сверхширокоугольный объектив с разрешением 12 Мп для широкоугольных снимков, основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и диафрагмой F1.8 для качественных снимков в различных условиях освещения, телеобъектив с разрешением 10 Мп и 3-кратным оптическим зумом для детальных снимков крупным планом, а также фронтальная камера на 12 Мп с диафрагмой F2.2.

Устройства оснащены процессорами Exynos 2400 или Snapdragon 8 поколения (в зависимости от региона) с использованием 4-нм технологии, что обеспечивает высокую производительность, особенно для игр, обработки видео, запуска приложений искусственного интеллекта и быстрого обучения благодаря встроенному NPU.

S24 поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и вариантами хранения 128 ГБ или 256 ГБ, а S24+ оснащен 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилищем.

Емкость аккумулятора S24 составляет 4000 мАч, а S24+ — 4900 мАч. Оба устройства поддерживают быструю зарядку (25 Вт для S24 и 45 Вт для S24+), а также быструю беспроводную зарядку 2.0 и беспроводную передачу данных Powershare.

Размеры S24 составляют 70,6 x 147 x 7,6 мм, а S24+ — 75,9 x 158,5 x 7,7 мм.

Цветовых решений у Samsung Galaxy S24 и S24+ очень много. Оба устройства работают на операционной системе Android 12 с пользовательским интерфейсом One UI 4.0, который предоставляет удобный и интуитивно понятный опыт использования.

Они также поддерживают различные функции и возможности, такие как встроенный сканер отпечатков пальцев в экране, распознавание лица, NFC для бесконтактных платежей, IP68 защиту от воды и пыли, а также поддержку 5G для быстрого и стабильного интернет-соединения.

Что касается цен, то Samsung Galaxy S24 с хранилищем 128 ГБ оценили в $799,99, версия с 256 ГБ памяти оценена в $859.99,

Galaxy S24 Plus с хранилищем 128 ГБ обойдется в $999,99, а Galaxy S24 Plus с 256 ГБ памяти предлагают купить за $1199.99.