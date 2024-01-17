Россияне смогут купить новые Samsung Galaxy S24 уже на этой неделе

Новые флагманы Samsung Galaxy S24 станут доступны для покупки в России уже на этой неделе, сообщили «Известия» со ссылкой на представителей ритейлеров и сотовых операторов.

Если это действительно так, то смартфоны станут доступны в России даже раньше, чем в других странах.

Например, маркетплейс Ozon начнет продажи серии Galaxy S24 до конца недели, а сети операторов, включая МТС, Tele2 и «Мегафон» не называют точные сроки, но сообщают, что продажи начнутся в ближайщее время.

Компания «М.Видео – Эльдорадо» планирует запустить предзаказ на устройства сразу после презентации Samsung.

Российские ритейлеры и операторы закупают устройства у поставщиков в Армении, Казахстане и ОАЭ, которые получают их заранее от производителя, чтобы успеть доставить нужное количество устройств к началу официальных продаж по всему миру.

В данном случае, поскольку Samsung не имеет официального представительства в России, российские продавцы больше не обязаны согласовывать с вендором дату начала продаж. Ранее это было невозможно, так как такие действия грозили продавцам штрафами и даже разрывом контракта с производителем.

К сожалению, Samsung отказалась комментировать данную информацию по запросу «Известий«.