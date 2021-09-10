Сборка Windows 11 22454 опубликована для инсайдеров на канале разработчиков

Microsoft активно работает над обновлением и улучшениями Windows 11 с момента его появления . Microsoft стремится доработать все и представить удобную среду, прежде чем она начнет распространяться среди широкой публики, начиная со следующего месяца. Новая сборка Windows 11 22454 была выпущена для инсайдеров на канале разработки, в которой представлен современный дизайн контекстного меню для корзины, а также множество исправлений и улучшений.

Значительные перемены:

При щелчке правой кнопкой мыши по корзине на рабочем столе теперь используется новое современное контекстное меню.

Добавлен параметр при щелчке правой кнопкой мыши по сетевому ресурсу в проводнике, чтобы закрепить его в быстром доступе без необходимости нажимать Показать дополнительные параметры.

Мы начали выпуск обновленной версии корейского IME с корректировками, внесенными на основе отзывов Windows Insider. Мы полагаем, что это обеспечит более надежный ввод для корейского языка в Windows 11. Обновленная версия корейского IME следует новому визуальному дизайну Windows 11 с акрилом в окне кандидата, новым визуальным отображением выбора и поддержкой темного режима. Это также улучшает улучшенную производительность и совместимость. Обновленный корейский IME сначала развертывается для части инсайдеров в Dev Channel, чтобы помочь нам быстро выявить проблемы, которые могут повлиять на производительность и надежность. Со временем он станет доступен всем пользователям Dev Channel. Отправьте отзыв через Центр отзывов в разделе «Ввод и язык»> «Ввод текста».

Исправления ошибок и улучшения:

Мы исправили проблему, из-за которой ПК с включенной функцией Application Guard в Защитнике Windows (WDAG) постоянно проверяли ошибки. ПК с включенным WDAG теперь должны получить сборку 22454.

Терминал Windows снова появляется в списке, если щелкнуть правой кнопкой мыши кнопку «Пуск» (WIN + X).

Рассказчик должен теперь более достоверно объявлять о запуске «Старта».

Всплывающее меню «Рабочие столы» теперь должно правильно закрываться для пользователей экранного диктора при сканировании с перемещением элементов по кнопке «Просмотр задач».

Исправлена ​​проблема, из-за которой миниатюры предварительного просмотра для рабочих столов некорректно отображались при определенных соотношениях сторон.

Исправлена ​​проблема округления, из-за которой всплывающая подсказка значка громкости в некоторых случаях показывала неправильный номер.

Индикатор ввода, быстрые настройки и всплывающие подсказки значков в центре уведомлений больше не будут отображаться за всплывающими окнами, когда они открыты.

Устранена основная проблема, из-за которой значок громкости на панели задач, отображающий звук, был отключен, когда это было не так.

Исправлена ​​проблема, из-за которой панель задач могла неожиданно зависать поверх полноэкранных приложений, таких как презентации PowerPoint, после взаимодействия с предварительным просмотром панели задач.

Значки панели задач больше не должны мерцать при наведении на них указателя мыши при использовании контрастной темы.

Исправлена ​​проблема, из-за которой значки приложений иногда неожиданно появлялись на панели задач откуда-то, кроме как снизу.

Shift + щелкните значок приложения на панели задач, чтобы запустить новый экземпляр этого приложения (для приложений, поддерживающих несколько экземпляров), теперь снова работает.

Проделал некоторую работу для решения проблемы, из-за которой значки приложений могли застрять в состоянии предупреждения на панели задач, даже если соответствующее приложение было закрыто.

Исправлена ​​проблема, из-за которой варианты текста не отображались после первого вызова панели рукописного ввода.

Устранено заикание анимации при касании текстового поля для вызова сенсорной клавиатуры.

Устранено заикание анимации при касании текстового поля для вызова сенсорной клавиатуры. Исправлена ​​ошибка, из-за которой у некоторых людей не отображалась история буфера обмена.

Отображение значков стороннего IME в индикаторе ввода теперь должно быть более надежным.

Устранен сбой explorer.exe, который мог произойти при изменении фокуса окна при использовании сенсорной клавиатуры.

Исправлена ​​проблема для людей, которые выбрали предыдущую версию японского IME, которая приводила к сбою некоторых игр.

Исправлена ​​проблема, из-за которой подсказка для голосового набора при использовании сенсорной клавиатуры не подключалась к кнопке микрофона.

Устранена проблема, из-за которой сенсорная клавиатура могла перейти в состояние, при котором метки клавиш были бы невидимы из-за использования неправильного цвета фона.

Устранена проблема, из-за которой во всплывающем меню настроек сенсорной клавиатуры иногда отображался белый текст на белом фоне.

Была проделана некоторая работа по устранению проблемы, из-за которой взаимодействие с выразительной кнопкой ввода на сенсорной клавиатуре могло привести к нарушению макета области-кандидата.

Повышена надежность вызова контекстного меню.

Устранено несколько проблем, которые вызывали утечки при использовании проводника.

Контекстное меню теперь не закрывается сразу, когда в проводнике включена возможность открывать объекты одним щелчком мыши.

Если вы нажмете F11, чтобы открыть полноэкранный проводник, затем используйте WIN + Shift + Left / Right, чтобы изменить экран, на котором отображается окно, повторное нажатие F11 больше не приведет к возврату окна к исходному экрану.

Устранена проблема при вводе с помощью определенных сторонних IME в поле поиска в Настройках, что могло привести к тому, что окно кандидата отображалось в другом месте на экране (не прикреплено к полю поиска) и / или символы, вставленные в поле поиска, не отображались.

Мы проделали некоторую работу, чтобы помочь решить проблему, из-за которой страница программы предварительной оценки Windows в настройках иногда казалась пустой.

Указатели мыши в разделе «Специальные возможности»> «Указатель мыши» и касание больше не невидимы для языков отображения на арабском и иврите.

Система> Хранилище> Показать больше категорий> Другое больше не должно всегда указывать, что оно управляется групповой политикой, даже если это не так.

Добавлены ссылки на «Найти мое устройство» в настройках, чтобы помочь вам узнать больше о ресурсах конфиденциальности.

Пиктограммы времени начала и окончания в разделе «Помощь при фокусировке»> «В это время» теперь видны, когда фокус установлен при использовании контрастной темы.

Устранен сбой, который мог произойти при использовании настроек звука.

Исправлена ​​проблема с ползунком громкости в быстрых настройках, из-за которой громкость иногда сохранялась на немного другом уровне, чем был фактически установлен.

Исправлен сбой, который мог произойти, когда значок сети обновлял состояние на экране входа в систему.

Внесено изменение для решения проблемы, из-за которой параметры строки заголовка, включая закрытие, свертывание и развертывание, не отображались должным образом в некоторых приложениях при перемещении мыши в верхнюю часть экрана, когда приложение было развернуто.

Улучшен рендеринг значков для определенных приложений во всплывающем меню поиска.

Устранена проблема, которая приводила к наложению текста в окне общего доступа для определенных языков.

Произведены некоторые улучшения производительности при переходе на вкладку «Подробности» в диспетчере задач.

Если приложение Windows Security открыто при переключении в темный режим, элементы пользовательского интерфейса должны теперь реагировать лучше и не иметь нечитаемый текст.

Если в разделе «Защита от вирусов и угроз» в приложении для обеспечения безопасности Windows указано большое количество исключений, теперь при их загрузке будет отображаться индикатор выполнения.

Исправлена ​​некоторая обрезка текста в приложении Windows Security при использовании параметра в настройках специальных возможностей для увеличения размера текста.

Устранена проблема, из-за которой сообщение WM_CTLCOLORSTATIC, используемое в определенных приложениях, игнорировалось, поэтому цвета в некоторых местах отображались некорректно.

Исправлена ​​утечка, когда фон рабочего стола был настроен на слайд-шоу, что со временем влияло на производительность до перезапуска explorer.exe.

Устранена проблема, из-за которой на некоторых компьютерах выполнялась проверка ошибок в современном режиме ожидания.

Исправлена ​​проблема, из-за которой скорость Wi-Fi снижалась после включения Hyper-V и создания внешнего V-Switch.

Когда анимация отключена в системе, в приложениях UWP, таких как «Настройки» или «Центр отзывов», больше не должно быть затухающей анимации при переходе от экрана-заставки к содержимому приложения.

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