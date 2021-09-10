Сборка Windows 11 22454 опубликована для инсайдеров на канале разработчиков

Microsoft активно работает над обновлением и улучшениями Windows 11 с момента его появления . Microsoft стремится доработать все и представить удобную среду, прежде чем она начнет распространяться среди широкой публики, начиная со следующего месяца. Новая сборка Windows 11 22454 была выпущена для инсайдеров на канале разработки, в которой представлен современный дизайн контекстного меню для корзины, а также множество исправлений и улучшений.
Значительные перемены:
- При щелчке правой кнопкой мыши по корзине на рабочем столе теперь используется новое современное контекстное меню.
- Добавлен параметр при щелчке правой кнопкой мыши по сетевому ресурсу в проводнике, чтобы закрепить его в быстром доступе без необходимости нажимать Показать дополнительные параметры.
- Мы начали выпуск обновленной версии корейского IME с корректировками, внесенными на основе отзывов Windows Insider. Мы полагаем, что это обеспечит более надежный ввод для корейского языка в Windows 11. Обновленная версия корейского IME следует новому визуальному дизайну Windows 11 с акрилом в окне кандидата, новым визуальным отображением выбора и поддержкой темного режима. Это также улучшает улучшенную производительность и совместимость. Обновленный корейский IME сначала развертывается для части инсайдеров в Dev Channel, чтобы помочь нам быстро выявить проблемы, которые могут повлиять на производительность и надежность. Со временем он станет доступен всем пользователям Dev Channel. Отправьте отзыв через Центр отзывов в разделе «Ввод и язык»> «Ввод текста».
Исправления ошибок и улучшения:
- Мы исправили проблему, из-за которой ПК с включенной функцией Application Guard в Защитнике Windows (WDAG) постоянно проверяли ошибки. ПК с включенным WDAG теперь должны получить сборку 22454.
- Терминал Windows снова появляется в списке, если щелкнуть правой кнопкой мыши кнопку «Пуск» (WIN + X).
- Рассказчик должен теперь более достоверно объявлять о запуске «Старта».
- Всплывающее меню «Рабочие столы» теперь должно правильно закрываться для пользователей экранного диктора при сканировании с перемещением элементов по кнопке «Просмотр задач».
- Исправлена проблема, из-за которой миниатюры предварительного просмотра для рабочих столов некорректно отображались при определенных соотношениях сторон.
- Исправлена проблема округления, из-за которой всплывающая подсказка значка громкости в некоторых случаях показывала неправильный номер.
- Индикатор ввода, быстрые настройки и всплывающие подсказки значков в центре уведомлений больше не будут отображаться за всплывающими окнами, когда они открыты.
- Устранена основная проблема, из-за которой значок громкости на панели задач, отображающий звук, был отключен, когда это было не так.
- Исправлена проблема, из-за которой панель задач могла неожиданно зависать поверх полноэкранных приложений, таких как презентации PowerPoint, после взаимодействия с предварительным просмотром панели задач.
- Значки панели задач больше не должны мерцать при наведении на них указателя мыши при использовании контрастной темы.
- Исправлена проблема, из-за которой значки приложений иногда неожиданно появлялись на панели задач откуда-то, кроме как снизу.
- Shift + щелкните значок приложения на панели задач, чтобы запустить новый экземпляр этого приложения (для приложений, поддерживающих несколько экземпляров), теперь снова работает.
- Проделал некоторую работу для решения проблемы, из-за которой значки приложений могли застрять в состоянии предупреждения на панели задач, даже если соответствующее приложение было закрыто.
- Исправлена проблема, из-за которой варианты текста не отображались после первого вызова панели рукописного ввода.
Устранено заикание анимации при касании текстового поля для вызова сенсорной клавиатуры.
- Исправлена ошибка, из-за которой у некоторых людей не отображалась история буфера обмена.
- Отображение значков стороннего IME в индикаторе ввода теперь должно быть более надежным.
- Устранен сбой explorer.exe, который мог произойти при изменении фокуса окна при использовании сенсорной клавиатуры.
- Исправлена проблема для людей, которые выбрали предыдущую версию японского IME, которая приводила к сбою некоторых игр.
- Исправлена проблема, из-за которой подсказка для голосового набора при использовании сенсорной клавиатуры не подключалась к кнопке микрофона.
- Устранена проблема, из-за которой сенсорная клавиатура могла перейти в состояние, при котором метки клавиш были бы невидимы из-за использования неправильного цвета фона.
- Устранена проблема, из-за которой во всплывающем меню настроек сенсорной клавиатуры иногда отображался белый текст на белом фоне.
- Была проделана некоторая работа по устранению проблемы, из-за которой взаимодействие с выразительной кнопкой ввода на сенсорной клавиатуре могло привести к нарушению макета области-кандидата.
- Повышена надежность вызова контекстного меню.
- Устранено несколько проблем, которые вызывали утечки при использовании проводника.
- Контекстное меню теперь не закрывается сразу, когда в проводнике включена возможность открывать объекты одним щелчком мыши.
- Если вы нажмете F11, чтобы открыть полноэкранный проводник, затем используйте WIN + Shift + Left / Right, чтобы изменить экран, на котором отображается окно, повторное нажатие F11 больше не приведет к возврату окна к исходному экрану.
- Устранена проблема при вводе с помощью определенных сторонних IME в поле поиска в Настройках, что могло привести к тому, что окно кандидата отображалось в другом месте на экране (не прикреплено к полю поиска) и / или символы, вставленные в поле поиска, не отображались.
- Мы проделали некоторую работу, чтобы помочь решить проблему, из-за которой страница программы предварительной оценки Windows в настройках иногда казалась пустой.
- Указатели мыши в разделе «Специальные возможности»> «Указатель мыши» и касание больше не невидимы для языков отображения на арабском и иврите.
- Система> Хранилище> Показать больше категорий> Другое больше не должно всегда указывать, что оно управляется групповой политикой, даже если это не так.
- Добавлены ссылки на «Найти мое устройство» в настройках, чтобы помочь вам узнать больше о ресурсах конфиденциальности.
- Пиктограммы времени начала и окончания в разделе «Помощь при фокусировке»> «В это время» теперь видны, когда фокус установлен при использовании контрастной темы.
- Устранен сбой, который мог произойти при использовании настроек звука.
- Исправлена проблема с ползунком громкости в быстрых настройках, из-за которой громкость иногда сохранялась на немного другом уровне, чем был фактически установлен.
- Исправлен сбой, который мог произойти, когда значок сети обновлял состояние на экране входа в систему.
- Внесено изменение для решения проблемы, из-за которой параметры строки заголовка, включая закрытие, свертывание и развертывание, не отображались должным образом в некоторых приложениях при перемещении мыши в верхнюю часть экрана, когда приложение было развернуто.
- Улучшен рендеринг значков для определенных приложений во всплывающем меню поиска.
- Устранена проблема, которая приводила к наложению текста в окне общего доступа для определенных языков.
- Произведены некоторые улучшения производительности при переходе на вкладку «Подробности» в диспетчере задач.
- Если приложение Windows Security открыто при переключении в темный режим, элементы пользовательского интерфейса должны теперь реагировать лучше и не иметь нечитаемый текст.
- Если в разделе «Защита от вирусов и угроз» в приложении для обеспечения безопасности Windows указано большое количество исключений, теперь при их загрузке будет отображаться индикатор выполнения.
- Исправлена некоторая обрезка текста в приложении Windows Security при использовании параметра в настройках специальных возможностей для увеличения размера текста.
- Устранена проблема, из-за которой сообщение WM_CTLCOLORSTATIC, используемое в определенных приложениях, игнорировалось, поэтому цвета в некоторых местах отображались некорректно.
- Исправлена утечка, когда фон рабочего стола был настроен на слайд-шоу, что со временем влияло на производительность до перезапуска explorer.exe.
- Устранена проблема, из-за которой на некоторых компьютерах выполнялась проверка ошибок в современном режиме ожидания.
- Исправлена проблема, из-за которой скорость Wi-Fi снижалась после включения Hyper-V и создания внешнего V-Switch.
- Когда анимация отключена в системе, в приложениях UWP, таких как «Настройки» или «Центр отзывов», больше не должно быть затухающей анимации при переходе от экрана-заставки к содержимому приложения.
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