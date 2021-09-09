Windows 11 может сделать ваш компьютер быстрее благодаря этим новым хитростям

Windows 11 привнесла в операционную систему несколько замечательных новых функций и улучшений дизайна, но, пожалуй, лучшим изменением является то, что не вызвало особой помпы, — внутренняя оптимизация памяти.

В Windows 11 внесено несколько важных изменений в способ определения приоритетов приложений и процессов в операционной системе. Microsoft проделала большую работу по управлению памятью, чтобы отдать предпочтение окнам приложений, которые вы запускаете на переднем плане, чтобы у них было достаточно ресурсов ЦП и системы, выделенных при их запуске.

Например, если в Microsoft Edge открыто несколько вкладок и вы запускаете несколько экземпляров Word, PowerPoint или Excel, эти приложения будут запускаться без задержек. Это потому, что эти процессы приложений уже запущены на переднем плане, и у них есть доступ к большему количеству вычислительных ресурсов, чем у неактивных приложений.

В результате общая работа с Windows 11 должна быть отзывчивой и быстрой, особенно при запуске нескольких приложений в загруженной системе.

«В данном случае это секунды сэкономленного времени. А экономия времени увеличивается, если вы используете приложения в течение дня. Так что он чувствует себя отзывчивым и быстрым. Приоритетность переднего плана — большая часть этого. И эта же концепция на самом деле применима к самой оболочке Windows, браузеру и вашим открытым вкладкам в Windows 11 », — пояснил вице-президент Microsoft Стив Диспенса из группы управления Windows .

Для большего удобства Microsoft также по умолчанию включила спящие вкладки в Edge. Это может привести к средней экономии 32% памяти и 37% использования ЦП в Windows 11 и более ранних версиях. По словам представителя Microsoft, такая оптимизация также приведет к увеличению времени автономной работы.

Microsoft также подтвердила, что Windows 11 заставит устройства выходить из спящего режима быстрее, чем раньше. Чтобы обеспечить постоянную связь с мобильными устройствами, Microsoft оптимизировала вызовы аппаратных компонентов в Windows 11.

Microsoft также включила новую функцию, которая обеспечит достаточную мощность для потоков, которые действительно нуждаются в ней, чтобы мгновенно вывести ваше устройство из спящего режима. На устройствах с процессорами 8-го поколения и новее вы можете ожидать «почти мгновенного» взаимодействия, аналогичного возможности постоянного включения Windows on ARM.

Новый дизайн Windows 11, оптимизированный для повышения производительности

Windows 11 — это все, что связано с улучшением дизайна, и она поставляется с новым «дизайнерским материалом» под названием Mica, который применяется к таким приложениям, как File Explorer, Settings, и почти ко всем приложениям для входящих сообщений.

Для тех, кто не знает, эффект Mica в Windows 11 заменяет цвет фона приложения цветом и темой рабочего стола, чтобы различать несколько открытых экземпляров приложений.

К счастью, Microsoft оптимизировала Mica и закругленные углы для повышения производительности. В вопросах и ответах Microsoft пообещала, что «производительность является главным приоритетом» для нового языка дизайна, и эти новые материалы не повредят удобству использования ОС.

Фактически, ожидается, что слюда будет быстрее, чем материалы Fluent Design, такие как акрил.

Стоит отметить, что Windows 11 не будет значительно быстрее, чем Windows 10, но ожидается, что общий опыт будет немного лучше. Согласно ранним тестам, на устройствах с гибридными процессорами, такими как процессор Intel Lakefield, прирост производительности от Windows 11 может составлять от 2 до 11 процентов.