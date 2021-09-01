Старт Windows 11 назначен на 5 октября 2021 года

Microsoft выкатывает свою новейшую операционную систему, Windows 11, раньше, чем ожидалось, для некоторых пользователей ПК.

С 5 октября компания приступит к «поэтапному и взвешенному» подходу к бесплатному обновлению, при котором новым устройствам будет отдаваться приоритет перед старым. Microsoft ранее заявляла, что планирует выпустить Windows 11 в следующем году.

Все подходящие пользователи получат бесплатное обновление к середине 2022 года.

Новое программное обеспечение включает визуальные улучшения, интеграцию с Microsoft Teams и новый магазин Microsoft, а также другие изменения, о которых было объявлено в июне.

Возможно, одним из самых больших изменений Windows 11 станет меню «Пуск» и новая кнопка «Пуск», расположенная по центру панели задач. Меню открывает окно с закрепленными приложениями, «рекомендованными» недавно открытыми документами и строкой поиска.

Команды Microsoft (MSFT) также будут напрямую интегрированы в Windows 11 и будут иметь собственный значок на панели задач. Для геймеров новая операционная система предоставит функцию «Auto HDR», которая автоматически улучшит цвет и освещение игровых дисплеев — технология, впервые представленная в консолях Microsoft Xbox.

В июне Microsoft открыла бета-версию Windows 11 для участников своей программы Windows Insiders. Этим летом бета-версия вызвала некоторую путаницу со своим списком системных требований ПК с Windows 10, необходимых для обновления до Windows 11, и хотя Microsoft с тех пор прояснила эти требования и предоставила обходной путь для ПК, которые не соответствуют минимальным стандартам, похоже, технически неподдерживаемые машины не будут получать обновления программного обеспечения Windows 11 или потенциально даже исправления безопасности. Учитывая, что Microsoft предоставила список ПК с Windows 11 в своем объявлении о дате запуска (и подробно описала выдающиеся качества каждой машины), кажется довольно очевидным, что компания хочет, чтобы вы купили новый ноутбук у одного из ее партнеров по оборудованию.

Но если вы не хотите покупать новый компьютер, а ваш текущий компьютер может работать под управлением Windows 11, вы все равно можете отложить обновление, если вы полагаетесь на функцию, которую Microsoft прекращает выпускать, или на стороннее программное обеспечение, которое не поддерживает Windows. t еще не оптимизирован для обновленной ОС. Microsoft заявила, что продолжит поддерживать Windows 10 до 14 октября 2025 года, так что у вас есть четыре года, чтобы подготовиться к неизбежному.