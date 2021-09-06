7 новых функций, включенных в Windows 11

Вот несколько выдающихся новых функций Windows 11:
- Новый интерфейс, больше похожий на Mac. Windows 11 отличается чистым дизайном с закругленными углами, пастельными оттенками, а также расположенным по центру меню «Пуск» и панелью задач.
- Интегрированные приложения для Android. Приложения для Android появятся в Windows 11 и будут устанавливаться из нового магазина Microsoft Store через Amazon Appstore. (Было несколько способов получить доступ к приложениям Android в Windows 10, в том числе если у вас был телефон Samsung Galaxy , но это сделает его родным. Обратите внимание, что приложения Android не будут доступны после первого выпуска Windows 11 в октябре.)
- Виджеты. Хотя они существуют некоторое время (помните гаджеты рабочего стола в Windows Vista?), В том числе в недавнем обновлении Windows 10 , теперь вы можете получить доступ к виджетам прямо с панели задач и персонализировать их, чтобы увидеть все, что вам нужно.
- Интеграция с Microsoft Teams. Команды будут обновлены и будут интегрированы непосредственно в панель задач Windows 11, что упростит доступ (и немного больше похоже на FaceTime от Apple). Вы сможете получить доступ к Teams с Windows, Mac, Android или iOS.
- Технология Xbox для лучшей игры. Windows 11 получит определенные функции консолей Xbox , такие как Auto HDR и DirectStorage, для улучшения игр на вашем ПК с Windows.
- Лучшая поддержка виртуальных рабочих столов. Windows 11 позволит вам настроить виртуальные рабочие столы способом, более похожим на MacOS, переключаясь между несколькими рабочими столами для личного, рабочего, учебного или игрового использования. Вы также можете изменить обои на каждом виртуальном рабочем столе.
- Новая ОС включает в себя функции, называемые Snap Groups и Snap Layouts — коллекции приложений, которые вы используете одновременно, которые находятся на панели задач и могут одновременно появляться или сворачиваться для упрощения переключения задач. Они также позволяют легко подключать и отключать монитор, не теряя при этом, где находятся открытые окна.
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